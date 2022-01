Zápas se pro domácí vyvíjel více než dobře. Po gólech Křeliny a Vojtíška vedli o dvě branky. Náskok ale neudrželi a v prvním poločase inkasovali jednou a po pauze ještě z pokutového kopu. „Myslím, že je to spravedlivý výsledek,“ okomentoval remízu dva dva kutnohorský trenér Jan Holík. „Utkání bylo bojovné, nechybělo mu nasazení z obou stran. A za to jsem rád, zápas tak měl i kondiční charakter. Bylo to oboustranně kvalitní utkání dvou nekompletních kádrů,“ uvedl Holík.

Minulý týden mohl kouč Sparty prostřídat dvě jedenáctky, teď měl na lavičce jen tři náhradníky. „Minulý týden to bylo o něčem jiném. Teď přišla první zranění, nějaké karantény. Jsem ale hrozně rád, že jsme utkání sehráli, rozhodně splnilo účel,“ byl přesvědčený Holík.

Dva góly byly málo, futsalisté zase po změně stran vyhořeli

Poprvé v dresu Sparty nastoupil Zrůst, který se s divizním týmem připravuje. Nyní čeká kutnohorské fotbalisty soustředění, v rámci něj by měli sehrát v sobotu přípravný mač s Českou Lípou. „Snad odjedeme na soustředění kompletní,“ přeje si kouč Kutné Hory.

Branky: Křelina, Vojtíšek – Brychnáč, Tlapák (z PK). Poločas: 2:1.

Sparta Kutná Hora: Malý (46. Jeřábek) – Prokůpek (46. Tichý), Exner, Tulach, Vokoun (75. Vágner) – Zrůst (70. Prokůpek), Marek, Piskač, Vojtíšek – Cimr, Křelina.