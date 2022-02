Čtyřdenní soustředění se podle slov trenéra fotbalistů Uhlířských Janovic povedlo na výbornou. „Bylo to dobré. Splnili jsme všechno, co jsme si naplánovali,“ těšilo janovického kouče Radka Förstera. „Všichni to odmakali, nedošlo k žádnému zranění, takže to bylo v pohodě,“ přidal Förster.