Je jasné, že si pak náležitě smlsnul na svých o mnoho mladších svěřencích.

„Je jasné, že to ode mě museli trochu pocítit. To víte, že to ode mě slyšeli,“ culil se Chuchla. „Pozdvižení bylo také u fanoušků, zastavovali mě a museli jsme sio tom popovídat,“ přidal hrající trenér. „Jenže my jsme hlavně rádi, že jsme vyhráli.V naší situaci je úplně jedno, kdo tu branku dá, nemůžeme se předhánět.“

Jiní jsou v jeho věku dávno ve fotbalovém důchodu, on však stále válí na hrací ploše. „Je to hlavně tím, že se mi vyhýbají zranění. Ta se mi celkem vyhýbala po celou kariéru. Takže jsem vlastně pořád zdravý, občas přijdou jen nějaké maličkosti. Zatím drží i svaly,“ pochvaluje si původem ofenzivní borec.

Na operaci byl jednou. Před patnácti lety měl problém s kotníkem. To už je ale dávno zapomenuté.

Nějaký speciální recept na fotbalovou dlouhověkost u něj rozhodně nehledejte. „Tak to je u mě spíše problém,“ rozesmál se Chuchla. „Neřesti, které by se neměly dělat, mě rozhodně nemíjejí.V tomto směru určitě nemůžu jít příkladem. Takže v tom to není. Není to nic speciálního, ale asi znám svoje tělo. Takže vím, jak a kdy mám trénovat,“ uvedl kouč Sázavy. „Měl jsem trochu problém po covidové pauze, musel jsem si hodně poručit.“

Původem Pražák bydlí v Sázavě už více než dvacet let. Na hřiště to má sto metrů. Může si trochu připadat jako Sir Alex Ferguson. V klubu je už dlouhých čtrnáct sezon. „A jsem tady moc spokojený, mám to tady rád. Mámeu fotbalu dobrou partu a zažili jsme také parádní roky,“ přikyvuje třiapadesátiletý matador, který trénujes krátkými přestávkami už třicet let.

Prošel mnoho jiných klubů, s fotbalem toho procestovat dost a dost. „Nejlepší fotbalové období jsem ale asi zažit v Říčanech. Dostali jsme se až do divize a po půl roce jsme byli na prvním místě. Pak ale skončil sponzor a už to takové nebylo.V kabině jsme si skvěle rozuměli a parádní byly i mimofotbalové akce. To bylo asi nejvíc,“ zdůraznil Chuchla. „Rád vzpomínám i na Stříbrnou Skalici, to bylo také delší a velice úspěšné období,“ dodal hrající kouč Sázavy Pavel Chuchla.