„Dostal jsem přihrávku za obranu a měl jsem k míči blíž než brankář, který proti mně vyběhl. Posunul jsem si míč kolem brankáře, který šel rukama po míči. Čekal jsem, že mě rukama podmete, ale on je včas stáhl a já podvědomě upadl. Byla moje chyba, že jsem upadl. Rozhodčí viděl v souboji dotyk a zapískal penaltu, ale já jiu rozhodčího odvolal, protože brankář byl šikovnější než já a penalta by byla nespravedlivá,“ popsal inkriminovaný moment Pavel Růžička.

Po zápase se mu dostalo pochvaly od hostujícího trenéra Lukáše Jirků. A nejen od něj. „Reakce od všech byly pozitivní. Spoluhráči a celý tým mě už znají, takže jsem je moc nepřekvapil. Udělal bych to znovu, i kdyby byly reakce negativní. Já si naopak myslím, že nespravedlivá penalta by týmu ublížila víc než odvolaná,“ zamyslel se dvaačtyřicetiletý borec.

Ten už má jednu podobnou zkušenost za sebouz dob dřívějších. „Asi před třemi roky jsme kopali penaltu, o které jsem byl přesvědčený, že byla odpískaná nesprávně. Se spoluhráčem, který byl na penaltu určený, jsme se dohodli, že ji kopne vedle. Tak se také stalo. Bohužel to bylo moc viditelné, takže to nemělo pochopení ani u rozhodčího ani u vedení,“ zavzpomínal borec, kterýs fotbalem začínal v Kutné Hoře, kde zůstal pětadvacet let. Zažil zde skvělé roky, několik postupů.

„Měli jsme výborný ročník. Vyhrávali jsme a postupovali. Vyhrávat, to se nikdy neomrzí,“ usmál se.

Nyní válčí už několik sezon za Hlízov. „Tady hrál dlouhé roky a končil tu s fotbalem i můj táta, který mě k fotbalu přivedl. Je super se potkávat s tátou na hřišti, kde jsme oba hráli a dát si tu po zápase pivo,“ má radost Růžička.

Kopal také za Vlašim, kdes týmem postoupil do ČFL. A třetí nejvyšší soutěž si také zahrál. „Byly to mé nejlepší fotbalové roky. Já jsem měl po celou fotbalovou kariéru štěstí na dobrou partu v kabině i na hřišti,“ dodal instalatér a případný zedník Pavel Růžička.

Chvályhodný čin okomentoval také trenér Hlízova. „Inkriminovaný moment jsem na první dobrou viděl ze svého pohledu asi na padesát metrů jako jasnou penaltu, proto jsem byl poměrně překvapený, že byla po přiznání našeho kapitána odvolána. Dál jsem to vůbec neřešil. Pavla znám třicet let, je to charakterní hráč. Takže u něj mě to nepřekvapilo a nikdo mu nic nevyčítal. Jako tým nás to spíš nakoplo,“ uvedl David Linhart.