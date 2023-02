V jeho kariéře ho přibrzdilo zranění a následná operace. Nyní se po nějaké době vrací zpět na fotbalové trávníky. „Kdybych nebyl zraněný, pokračoval byl v Lípě. Tam na mě nějakou dobu čekali. Skončil jsem vlastně kvůli operaci,“ přiznal Zdeňka.

Fotbal je jeho život. „Stále mě to baví a to je základ. Nechci končit, chci vyhrávat, to je celé. Musím být zdravý a chci mít radost z fotbalu,“ vypráví obránce, co si od svého nového působiště slibuje.

V kádru týmu hrajícího krajskou I.A třídu se teprve zabydluje a rozkoukává, na nějaké prognózy a předsezoní cíle je ještě hodně brzy. „Absolvoval jsem s týmem jen dva tréninky a jeden zápas. Nemám takovou zkušenost s touto soutěží, hrál jsem vyšší soutěže. Kluci jsou ale fajn, zatím jsem nezaznamenal žádný problém. Moje první dojmy z kabiny jsou dobré,“ pochvaluje si atmosféru v hlízovském kolektivu zkušený borec.

Teď bude předávat o něco mladším spoluhráčům své zkušenosti. „Chci hrát to, co mě zdobilo po celou kariéru. Nikdo nesmí projít!,“ razí své heslo tvrdý stoper. „Půjde i o to, abych řídil hru, budu mít zodpovědnost za to, abychom nedostávali góly. A také abychom se v tabulce dostali co nejvýš,“ přeje si Zdeňka.

V kabině našel jediného hráče, kterého znal ze svého dřívějšího angažmá. „Je tady Láďa Maxa, se kterým se znám z Čáslavi, kde jsem kopal. Jinak jsem neznal nikoho,“ uvedl kondiční trenér z Prahy.

Nyní je stoprocentně zdravý a připravený pomoci mužstvu. „Co se týče zdravotních problémů, jsem naprosto v pohodě. Můžu hrát naplno,“ řekl jasně muž, který strávil také část kariéry v Českém Brodě, Poříčanech nebo Kolíně. Teď se na kolínskou umělku po nějaké době vrátil s Hlízovem, tým vyhrál v přípravném zápase nad Řečany jasně 7:0. „Tak je jasné, že jsem na Kolín zavzpomínal. Jak v dobrém, tak i v tom špatném. Musím říct, že fotbal mi tam znechutili dva lidé – pánové Holatka a Havrda. Na druhou stranu hrozně rád vzpomínám na Jirku Biška, Bogase Pilného, Jirku Krause a Vlastu Chláda,“ dodal fotbalista Petr Zdeňka.