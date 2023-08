Vrdy sehrály v přípravě pět přátelských utkání. Jednou prohrály, jednou hrály nerozhodně a hned tři mače vyhrály. To ale není důležité, počítají se až mistrovské body. „S výsledky i s předvedenou hrou jsme byli většinou spokojeni. Jsme spokojeni s tím, co jsme předváděli,“ těší před prvním mistrovským zápasem nové sezony trenéra Vrdů Romana Masopusta. „Prohráli jsme jen s týmem Tisu, kde jsme byli v prvním poločase jednoznačně horším týmem. Překopali jsme v poločase rozestavení a už to bylo lepší,“ řekl krátce k jediné porážce v přípravě Masopust.

Příprava byla podle jeho slov krátká. „I když jsme začali docela brzy, bylo to krátké. Hlavně proto, že někteří kluci měli pracovní povinnosti, zasáhly i dovolené. Dovedl bych si představit na přípravu více času, když jdeme do vyšší soutěže, abychom dostali do hry některé věci,“ přidal kouč Slavoje.

V kádru mužstva došlo k několika změnám. Tomáš Petr odešel do Kutné Hory, Jakub Kořínek do Paběnic a gólman Kožurik do Pátku. Naopak do brány přišel Kopecký z Milovic, vrátil se z Potěh Michal Vávra a z Církvice posílil Vrdy Martin Volenec. Dalším příchozím je ještě Šranko.

Vrdy byly zvyklé v minulé sezoně vyhrávat, diváci mohou být namlsaní. „Chceme nezklamat naše fanoušky a vytvořit jim stejné fotbalové prostředí jako v minulé sezoně. Rádi bychom hráli atraktivní fotbal, dávali hodně branek. Na co to bude stačit, to se teprve uvidí. Rozhodně nechceme hrát nějakého zanďoura, chceme být nebezpeční hlavně dopředu,“ nastínil předsezonní cíle kouč Masopust.

Hned první zápas bude pro Slavoj Vrdy hodně prestižní. Tým nastoupí na půdě čáslavské rezervy. „Očekávám, že to bude dost nervózní zápas,“ je si vědom důležitosti derby Roman Masopust. „Vazby mezi oběma kluby jsou hodně blízké. Spousta našich hráčů hrála v Čáslavi, hráči se znají. Bude to opravdové derby, snad bude mít dobrou sportovní úroveň a neskončí to nějakým problémem,“ dodal kouč Slavoje Vrdy.