Na první dobrou jako velmi povedenou. Bodově jsme nad očekáváním, které jsme si nastavili před sezonou. Při podrobnějším náhledu pak i jako částečně nedotaženou, neboť jsme trochu prováhali s využitím možností, které nám soupeři nabídli.

Dařilo se vám především doma, kde jste v sedmi zápasech ztratili pouhé tři body. Je to základ úspěchu?

Máme doma vždy velmi dobře připravené hřiště, které má nadstandardní rozměry. Na tom máme postavený i systém naší hry, při kterém se snažíme využívat rychlost a hladovost mladého kádru. Navíc nás v domácích zápasech výborně podporují i diváci, kteří chodí ve velkém počtu.

Zato venku už to tak slavné nebylo a z osmi duelů jste získali šest bodů. Proč se vám u soupeřů tolik nedařilo?

Chyby, které uděláme při domácích zápasech, umíme ještě napravit. Chyby ve venkovních zápasech nás srážejí výrazněji a mnohdy je náš největší soupeř naše hlava.

Skousnout jste museli také tři vysoké porážky na venkovních hřištích. Ty ale stopy na týmu nezanechaly. Čím si to vysvětlujete?

Tyto porážky měly jeden společný průsečík, a to velké absence hráčů z obrané řady. Jinak byla každá z nich jiná. Ta první ve Staré Boleslavi jde částečně i za mnou, když vůbec nefungoval systém, kterým jsme chtěli hrát. Druhá v Kosmonosech byla zcela zasloužená. Domácí hráli velmi dobře a přehráli nás stylem, který je velmi obdobný tomu, co bychom rádi předváděli i my. V Bousově to byl jen souběh událostí. Do 65. minuty a červené pro brankáře Kopeckého byl zápas zcela vyrovnaný a naše hra byla dobrá.

Kádr doznal před sezonou a v jejím průběhu několika změn. Jak se posily osvědčily?

Obměna kádru proběhla k naší plné spokojenosti. Hráči bez problémů zapadli do týmu a měli nadprůměrné herní vytížení. Kdybych měl jmenovat jeden příchod hráče, který nám výrazně pomohl, vypíchl bych Martina Volence. Ten ke svým dobrým herním výkonům přidal i nadstandardní tréninkovou morálku a týmovost.

Kdo z hráčů vás nejvíce mile překvapil a od koho jste čekal mnohem více?

Čekal jsem víc od sebe i od většiny hráčů. U sebe bych rád viděl rychlejší posun týmu, co se týká herních schémat. U většiny hráčů pak větší vůli a chuť k výkonnostnímu posunu. Částečnou omluvou pro nás všechny byla extrémní marodka a velký počet zranění.

Budete se snažit v zimní přestávce kádr ještě posílit nebo doplnit? Popřípadě jestli už někoho máte domluveného?

Rádi bychom lehce doplnili, ale samozřejmě v regionu je teď velký počet týmů hrajících krajské soutěže, z nichž většina nabízí hráčům i finanční ohodnocení. Navíc dva největší kluby jsou v problémech a z Kutné Hory ani z Čáslavi to prozatím na posily nadějně nevypadá. S koncem sezony jsme dávali další příležitost některým našim dorostencům. Budeme v tom pokračovat i nadále a zapojíme je do zimní přípravy. Přes jejich dobré předpoklady ale potřebují sesbírat nějaké zkušenosti s dospělým fotbalem v B týmu, než se u nás naplno prosadí.

KANONÝŘI I.A TŘÍDY – SKUPINY B

16 – Tochukwu Mbah (Horky)

15 – Vratislav Kořínek (Slovan Poděbrady)

13 – Jan Boček (Dolní Bousov), Jakub Pokorný (Pšovka Mělník), Radek Tomíček (Dolní Bousov)

12 – Daniel Krulich (Stará Boleslav)

10 – Jakub Vančura (Hlízov)

9 – Matěj Novák (Bohemia Poděbrady), Adam Milner (Horky), Ondřej Martínek (Bohemia Poděbrady), Lukáš Kalous (Psáry)

…

5 – Vojtěch Semrád (Vrdy), David Kapounek (Vrdy)

4 – Jiří Růžička (Hlízov), David Šveřepa (Vrdy)