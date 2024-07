Kutná Hora – Teplýšovice 2:0

„Po náročném týdnu nabírání fyzické kondice jsem rád, že jsme zápas v závěru dotáhli do vítězného konce. Je to paradoxně moje první výhra v přípravných zápasech za Kutnou Horu, protože v zimní přípravě jsme nevyhráli,“ uvedl trenér Kutné Hory Pavel Šimáček. „Hráči Teplýšovic, ač přijeli jen v deseti a museli jsme jim půjčit hráče, odehráli velmi dobrý zápas. Ve druhém poločase mohli i vstřelit gól, ale nás podržel brankář Dastych a jednou tyč. Na druhé straně jsme i my měli několik šancí, ale bohužel jsme v koncovce zahodili i Kacafírkem penaltu. Až v závěru, když už jsme soupeře přinutili k chybám, se nám podařilo soupeře zlomit,“ pokračoval Šimáček.

„Děkuji i hráčům Benešovskému, Rezlerovi a Dostálovi, že vypomohli Teplýšovicím,“ dodal kouč Kutné Hory.

Branky: V. Šámal, Schovanec. Poločas: 0:0.

Kutná Hora: Malý (46. Dastych) - Dostál, Franc, Pleva - Piskač, Strnad - Schovanec, Kulhánek, Uher - Kacafírek, Hradílek, střídali M. Čáp, F. Čáp, Rezler, V. Šámal, Teslík.