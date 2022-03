Hned zkraje zápasu ve druhé minutě se Kořínek výborně uvolnil na levé straně, ale jeho centr nedokázal na zadní tyči usměrnit do brány Franc. To bylo na delší dobu od domácích vše. Městec byl častěji na míči, jeho hráči byli důraznější v osobních soubojích a kombinačně domácí hráče přehrávali. Za tuto převahu byli odměněni v 18. minutě, kdy po skrumáži míč doklepával důrazný Tůma. Od té doby se hra vyrovnala, ale hrálo se převážně ve středu hřiště bez brankových příležitostí. A tak nejvýraznějším momentem byl faul ve vápně na domácího Nesládka, který rozhodčí po velkém zvažování neodpískal a který vnesl do zbytku zápasu velkou nervozitu.

Ve druhém poločase se obraz hry změnil. Domácí se dostávali k většině odražených míčů dříve a Městec zatlačili. V 51. minutě ukázal povedenou akci Tomáš Petr, který individuálně přešel přes tři obránce a při zakončení nedal brankáři šanci. Při jedné z množství standardních situací hosté v 62. minutě faulovali ve vápně Lukáše Petra a Jakub Kořínek s přehledem penaltu proměnil. Situace se zanedlouho opakovala na druhé straně, ale hostující exekutor zamířil mimo branku. Od té chvíle se hosté zcela položili a domácí poté ještě v 80. minutě navýšili na 3:1 brankou Vávry přímo z rohového kopu.

„Do zápasu jsme se dokázali dostat až v polovině první půle, po poločase jsme se výrazně zlepšili a až na jedno zaškobrtnutí měli zápas pod kontrolou. Dokud měl Městec v první půli dost sil, a byl v pohybu, hrál velmi dobře a vítězství nad sousedem v tabulce je pro nás povzbuzením,“ radoval se trenér domácích Roman Masopust.

Branky Vrdů: Kořínek, Vávra, Tomáš Petr - Tůma. Poločas: 0:1.

Vrdy: Kožurik - Havránek, Burjetka, L. Petr, Kořínek - Franc, Vávra, Nový, P. Růžička, Vavřina – Nesládek, střídali Andrle, T. Petr, Lengál, D. Růžička, Rubeš.