OBRAZEM: Jeden z prvních zářijových náborů zorganizovali čáslavští fotbalisté

Začátek školního roku bývá vhodnou dobou pro nábory dětí do různých sportovních oddílů, a jedno takové setkání se ve středu 2. září odpoledne uskutečnilo také na fotbalovém hřišti v Čáslavi. Místní klub pod dohledem trenérů mládeže tam formou her a soutěží hledal nové adepty do přípravkových týmů. Na každého pak čekala sladká odměna.

Z náboru dětí do přípravkových týmů FK Čáslav. | Foto: Pavla Hájková