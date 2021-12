Obě strany to vzaly se vší vážností. Okresní fotbalový svaz v čele s předsedou Janem Ďoubalem totiž nakoupil děvčatům nové dresy a míče. Za projevenou důvěru se pak celý tým vedený čáslavským trenérem Lubošem Hájkem odvděčil houževnatým výkonem a parádním třetím místem v konkurenci dalších osmi celků, a navíc nepoznal hořkost porážky.

„V úvodu turnaje jsme musel s holkama vyřešit, kdo se vlastně postaví do brány, protože žádná neměla s chytáním zkušenosti. Zájem projevila desetiletá Vanda Perclová, nejmladší a nejmenší dívka z našeho týmu, takže jsem byl rád, že jsme nemuseli losovat nebo tahat sirky,“ usmíval se trenér Luboš Hájek.

Dívčí výběr z Kutnohorska odehrál čtyři patnáctiminutové zápasy ve skupině - tam ho na druhé místo odsunulo jen horší skóre - a pak ještě jeden o konečné umístění. Všechny tyto duely byly velice vyrovnané až do úplného konce .

„Turnaj se pro nás ze začátku nevyvíjel dobře, protože v prvních dvou zápasech jsme museli dohánět dvougólové manko, ale podařilo se nám v obou případech uhrát remízu. Ve třetím utkání jsme dokonce otočili nepříznivý stav ve svůj prospěch. Náš výkon gradoval v utkání s výběrem Kolínska, který si dělal zálusk na první místo ve skupině, a vrchol přišel v duelu o třetí místo, kdy jsme vedli o dvě branky, soupeř následně vyrovnal, ovšem poslední slovo patřilo kapitánce Elišce Klérové, která po přihrávce Adély Čejkové zaznamenala rozhodující trefu,“ popsal Luboš Hájek.

„Sám jsem byl před turnajem zvědavý na fotbalovou kvalitu hráček z celého Středočeského kraje a také na to, jak to zvládne můj tým. Mile mě překvapil, protože jsme kvůli karanténě, nemocem či zraněním neodjeli do Milovic v nejsilnějším složením a měli jsme jeden z nejmladších kolektivů,“ podotkl Luboš Hájek.

Úspěšnou premiéru okresního dívčího výběru vnímal také fotbalový šéf na Kutnohorsku Jan Ďoubal. „Jsem rád, že se dal výběr dívek dohromady, velký dík za to patří trenérům. Výsledek na meziokresním turnaji je skvělá nadstavba. Budeme s děvčaty pracovat dál. Je to, myslím, vcelku sympatický trend, který Fotbalová asociace České republiky podporuje. Holky mají možnost uplatnit se v kolektivním sportu, který se dá dělat venku,“ řekl Jan Ďoubal.

Výsledky OFS Kutná Hora ve skupině A: - OFS Praha-východ 2:2 (E. Klérová, L. Hájková), - OFS Nymburk 2:2 (L. Hájková, E. Klérová), - OFS Benešov 2:1 (vlastní, L. Hájková), - OFS Kolín 2:0 (E. Klérová, vlastní).

Pořadí ve skupině A: 1. OFS Praha-východ, 2. OFS Kutná Hora, 3. OFS Kolín, 4. OFS Nymburk, 5. OFS Benešov.

Výsledek OFS Kutná Hora v zápase o 3. místo: - OFS Rakovník 3:2 (vlastní, E. Klérová 2).

Celkové pořadí: 1. OFS Příbram, 2. OFS Praha-východ, 3. OFS Kutná Hora, 4. OFS Rakovník, 5. OFS Kolín, 6. OFS Praha-západ, 7. OFS Beroun, 8. OFS Nymburk, 9. OFS Benešov.

Výběr OFS Kutná Hora kategorie WU14: A. Čejková (2008, AFK Bratčie), N. Kotrbová (2008, AFK Bratčice), E. Klérová (2008, Sparta Kutná Hora), J. Pěkná (2008, TJ Jiskra Zruč nad Sázavou), A. Drážková (2008, FK Čáslav), L. Hájková (2010, FK Čáslav), V. Švejdová (2010, SK Zbraslavice), V. Perclová (2011, TJ Slavoj Vrdy), P. Jarošová (2011, TJ Sokol Družba Suchdol).