Náhoda tomu chtěla, že hned tři čáslavské mládežnické týmy narazily o víkendu na domácím hřišti na soupeře, kteří do té doby vůbec nebodovali. Starší dorostenci změřili fotbalové umění s divizní Pragou, dívky přivítaly v rámci okresního přeboru starších žáků Nové Dvory a starší přípravka, hrající na Kutnohorsku soutěž mladších žáků, hostila Chotusice. A právě jen ty dokázaly ve Vodrantech smazat nulu v tabulce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.