Obrazem: První divizní výhra starších dorostenců Čáslavi přišla po velkém obratu

Na první vítězství v divizi starších dorostenců si museli fotbalisté Čáslavi počkat do čtvrtého kola, ale stálo to za to. Náchod na domácím hřišti porazili v sobotu 27. srpna díky hernímu i výsledkovému obratu ve druhém poločase. Po zlepšeném výkonu se jim podařilo otočit skóre a vyhrát 3:2, když branky vstřelili Filip Varga, Matěj Havránek a Tomáš Roubíček.

