Pozitivní dojmy jednoznačně převažují. Jedná se o premiérovou účast červenojanovického fotbalu v krajské soutěži a po podzimní části nám patří pátá příčka, což si myslím, že je na nováčka soutěže solidní vysvědčení. Tým máme velmi dobrý a do sezony jsme šli s tím, že chceme hrát nahoře. Bohužel jsme ale na můj vkus zbytečně poztráceli několik bodů. Mrzí mě zejména domácí ztráty s týmy Kunic a Teplýšovic.

Čím si vysvětlujete fakt, že nahoře v tabulce jsou všichni okresní zástupci?

Uhlířské Janovice i Kácov jsou velmi dobré a zkušené týmy, zcela zaslouženě jsme všichni nahoře. Zastoupení týmů z kutnohorského okresu je v naší skupině minoritní, ale věřím, že děláme dobrou reklamu okresnímu fotbalu a potvrdíme tuto tezi i v jarní části.

Před sezonou kádr doznal několika změn. Jak se posily osvědčily?

Všichni čtyři okresní zástupci v nejnižší krajské soutěži skupině D se namačkali do první šestice v tabulce, což je dobrý počin před jarními odvetami, které slibují velké drama vzhledem k nezvyklému počtu sestupujících celků. Postupně přineseme sondu do všech čtyřech klubů: co stálo za tak úspěšným podzimem, vyhlídky do jara, chystané posily.

Tým se za krátkou letní pauzu poměrně obměnil a některé příchody byly tzv. last minute. Bylo potřeba reagovat nejen na některé odchody, ale chtěli jsme i trošku rozšířit kádr, což je proces, který i nadále pokračuje. Všechny naše letní posily se osvědčily, nastupovaly v základní sestavě a pomohly nám na hřišti i v kabině. Snažili jsme se přivést hráče nejen na základě fotbalových kvalit, ale i na základě charakterových vlastností. To se nám, myslím, povedlo.

Kdo z hráčů vás mile překvapil a od koho jste naopak čekal více?

Asi bych úplně nechtěl jmenovat jednotlivce. Zakládáme si na tom, abychom byli jeden tým a každý jeden hráč odvedl maximum v rámci našeho systému, který tvoří celek – to je předvedená hra a konečný výsledek.

O co nebo o koho se mohl tým opřít, když se mu nedařilo?

Jednoznačně o to, že známe svoji fotbalovou i morální sílu a nepanikaříme, když se zápas nevyvíjí tak, jak chceme. I díky tomu se nám v sezoně několikrát povedlo otočit nepříznivý vývoj utkání a překlopit misky vah na naši stranu.

Před sezonou byl na spadnutí návrat kanonýra Kacafírka. Ten nakonec odešel po konci angažmá v Benešově do Dobrovice. Proč to nedopadlo a jak moc velká komplikace to pro vás byla?

Štěpán po konci angažmá v Benešově vyslovil touhu se k nám vrátit, zahájil s námi letní přípravu, ale hned v prvním týdnu se zranil. Je to hráč, který okusil profesionální soutěže, stále má rád ten každodenní fotbalový proces a týden před začátkem sezony se ještě rozhodl jít do vyšší soutěže a kývnout na nabídku divizní Dobrovice. Absolutně žádná komplikace to pro nás nebyla. Už na jaře jsme hráli bez něj, trošku jsme kvůli tomu upravili náš herní styl, jeho úlohu na hřišti převzal David Novák a své role se zhostil skvěle. Minulý soutěžní ročník se stal nejlepším střelcem okresního přeboru a aktuálně je to vedoucí muž tabulky střelců v I.B třídě.

Vy jste měli několikrát problém poskládat sestavu, měli jste stále hodně absencí. Čím si to vysvětlujete?

Myslím si, že to má tři hlavní důvody. Šířka kádru není úplně optimální, což je asi problém, který pálí více týmů. Dalším důvodem je to, že se nám nedokázala vyhnout zranění, včetně čtyř zlomenin, kterých bylo poměrně dost. V neposlední řadě do toho promluvily i červené karty, resp. délky jejich trestů. Chtěl bych poděkovat klukům z B týmu, kteří nám pomohli vždy, když bylo potřeba.

Bude se kádr vašeho týmu v zimní přestávce hodně měnit? Už máte někoho domluveného?

Nějaké vytipované hráče máme a jsme s nimi v kontaktu, ale záležet bude na vícero faktorech. Dramatické zásahy do týmu neplánujeme, v lednu však může být situace jiná. Rádi bychom kádr ještě zkvalitnili a tím i rozšířili.

Jaké budou vaše ambice v jarní části sezony?

Naší ambicí je vylepšit dosavadní postavení v tabulce, předvádět fotbal, který bude bavit nás i fanoušky a ve kterém padá spousta branek. Chtěli bychom zapracovat na disciplíně a defenzivě. V podzimní části jsme obdrželi příliš mnoho karet a branek - v průměru více než 2,5 branky na zápas, především ze standardních situací.

