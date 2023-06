Okresní pohár patří Sucholu. Poražené Červené Janovice jdou do I.B třídy

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Solidní fotbalová podívaná se skvělou návštěvou a slušnou kulisou. To bylo finálové utkání okresního poháru „O stříbrný míč“, ve kterém si to rozdaly o trofej celky Červených Janovic a Suchdola. Diváci byli zvědaví mimo jiné na výkony exligistů v dresu Červených Janovic. Družina okolo Jiránka, Řepky a Kolouška se musela sklonit před soupeřem, vítězem poháru se stala Suchdol. Červené Janovice jdou ze druhého místa okresního přeboru do I.B třídy.

Z fotbalového utkání finále Select poháru OFS Kutná Hora "O stříbrný míč" Červené Janovice - Suchdol (1:4) | Video: Deník/Vladimír Malinovský