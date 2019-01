Kaňk - První jarní kolo okresního přeboru sehráli fotbalisté Kaňku a Malešova. Zápas měl také titulek „boj o záchranu“ a oba týmy si v něm rozdělily po bodu.

Kaňk - Malešov 1:1 (1:1)

Utkání nabralo grády v 16. minutě, kdy po rohu uklidil balon do brány ze skrumáže kaňkovský Lukáš Reis – 1:0. Malešov vyrovnal z totožné situace. Balon za Vokouna dokopl Patrik Hurt. Ve druhé půli si oba týmy vytvořily šance, ale jejich hráči ztroskotali buď na brankářích, nebo na jarní nerozehranosti.

Hodnocení trenérů

Michal Velebný (Kaňk): „Byl to první mistrák, takže remíze je asi zasloužená. Góly padly stejně, dokopnuté po rohovém kopu. Z naší strany to nebylo nic moc, chyběla mi snaha hrát fotbal, vše to bylo takové nakopávané. Hráli jsme doma s posledním, takže jsme měli vyhrát, Bod je málo.“

Antonín Kapek (Malešov): „Na obou dvou mančaftech bylo vidět, že to byl první zápas. My jsme byli vlastně poprvé na přírodní trávě, protože jsme hráli zimní turnaj na umělce. Míč nám dělal nevýslovné problémy. Jinak to byl zápas vyrovnaný, žádná velká kvalita tam nebyla a body jsou spravedlivě rozdělené, i když pro nás je to málo.“

Branky: 16. Reis – 26. Hurt. ŽK: Vlach, Ďoubal – Vokoun, Barenčík, Zikmunda. Kaňk: Vokoun – Tvrdík – Růžička, M. Horký (70. Ďoubal), Zahajský – Mandík, Procházka, Vlach (73. J. Horký), Čížek (53. Pavlík) – Komárek, Reis. Trenér Michal Velebný. Malešov: M. Moc – Brant, Barenčík, Vokoun (75. Krásenský), Zajíc – Hurt, L. Lupínek (80. Klečák), Škalda, T. Lupínek – J. Špitálník, Zikmunda. Trenér Antonín Kapek.

14. kolo okresního přeboru: Sázava – Křesetice 2:1, Zbýšov – Malín 1:1, Paběnice – U. Janovice B 1:0, Kaňk – Malešov 1:1, Zruč n. Sázavou – Kutná Hora B 3:2, Vrdy – Nové Dvory 0:3, Sedlec – Suchdol 4:1.

Tabulka po 14. kole

1. Nové Dvory 32 (40:15)

2. Sázava 30 (44:21)

3. Paběnice 29 (37:16)

4. Kutná Hora B 27 (27:20)

5. Suchdol 24 (41:27)

6. Zruč n. Sázavou 24 (29:22)

7. Sedlec 20 (32:31)

8. Malín 19 (30:22)

9. Zbýšov 18 (26:30)

10. Kaňk 14 (20:36)

11. Křesetice 13 (25:32)

12. Uhlířské Janovice B 13 (21:42)

13. Vrdy 7 (25:47)

14. Malešov 3 (14:50)