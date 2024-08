Vrdy – Havlíčkův Brod B 4:4

„Do prvního poločasu jsme měli dobrý vstup, naši kluci chtěli hrát, byli jsme aktivní, lepší v kombinaci. Odměněni jsme byli pohlednými akcemi a také třemi góly do sítě soupeře,“ pochvaloval si trenér vrdského mužstva Roman Masopust.

„Pak se hra postupem času vyrovnala, bylo to hodně o individuálních chybách na obou stranách. Ale do poloviny zápasu mělo utkání kvalitu a úroveň. Ve druhém poločase šla kvalita hry hodně dolů, nedalo se na to dívat. Ubylo pěkných akcí i šancí na obou polovinách hřiště. Pak jsme byli rádi, že utkání skončilo,“ usmál se kouč Masopust.

Generálku sehrají Vrdy v sobotu od 10.15 hodin na hřišti týmu Rozhovice.

Branky Vrdů: Šveřepa 2, Mikyska, Semrád (z PK). Poločas: 3:1.

Slavoj Vrdy: Kopecký – Andrle, Semrád, L. Petr - Mikyska, Nový, Plašil, Volenec, Vavřina – Šveřepa, Kapounek, střídali Nesládek, Tomíšek, Mužátko, Růžička, Malina.