Aleš CháberaZdroj: Deník/Vladimír MalinovskýTaké jeho spoluhráči i trenéři čáslavského celku jeho dva góly kvitovali. Speciální pochvaly se ale nedočkal. „Všichni byli spokojeni, jelikož jsme utkání zvládli,“ těšil tříbodový zisk nejen mladého útočníka, ale celý tým.

S fotbalem začínal v rodných Sendražicích, po krátké době se přesunul do Kolína. Jenž po několika sezonách odešel do Čáslavi. „ Na Kolín vzpomínám v hezkém. Do Čáslavi jsem odešel, protože to chtěl táta,“ uvedl borec, který je civilním povoláním dlaždič.

OKRES: Zruč je na jaře k nezastavení, vyhrála už šesté utkání v řadě

Od začátku jara bojuje tým Čáslavi skoro o nemožné, teď si jeho hráči úspěšnou sérií čtyř zápasů (3 výhry a 1 remíza) zvedli sebevědomí. A v kabině je to hodně znát? „Určitě je to znát, víc si věříme do dalších zápasů,“ podotkl jednadvacetiletý muž, který má rád kromě fotbalu také tenis.

Mužstvo prošlo v zimě obrovskou přestavbou, přišlo sedm posil. Každý z hráčů mohl mít obavu o svoje místo v základní sestavě. „Určitě obavu také jsem měl. Ale myslím si, že nám to i pomohlo. Přišli hodně zkušení hráči, kteří nám mladým pomáhají na hřišti i mimo něj,“ má jasno autor sedmi zásahů v probíhající sezoně.

V minulých zápasech měl hned několik vyložených šancí, ale střelecky se mu úplně nedařilo. Je znát, že je na hráče velký tlak co se týče výsledků. „To určitě je. Ale teď se nám podařilo udělat šňůru výher, a chceme v tom pokračovat,“ věří sobě i svým spoluhráčům fotbalista, který si pochutná na kuřecím řízku s kaší.

I.B třída: Čest okresních zástupců zachraňovaly Paběnice, porazily druhou Jíkev

Čáslavské mužstvo disponuje řadou hodně zkušených borců, kteří prošli vyššími soutěžemi. Kdo má v kabině hlavní slovo? „Asi Ondra Vencl s Jindrou Kučerou, a hlavně trenér,“ řekl okamžitě čáslavský útočník, který si nejvíce rozumí s brankářem. „Tak nejvíc si rozumím s Davidem Vyhnánkem,“ usmál se jednadvacetiletý fotbalista Aleš Chábera.