V duelech, kdy nasázel soupeřům po třech brankách, začal své střelecké představení gólem z penalty. Na to si hráč musí vždy věřit. „Věřím si, jinak bych je nekopal. Věřím si, i když mi gólmani trefují strany, že to proměním," je si jistý v zakončení jedenáctimetrového kopu útočník.

Po gólu vždy naroste hráči sebevědomí a zpravidla se mu daří ještě více. I to je případ čáslavského forvarda. „Tak je to určitě povzbuzení. Rád dávám góly a je mi asi jedno, jestli to je z penalty nebo ze hry,“ má jasno borec, který prošel pražskou Slavií i Spartou, nebo druhou slovenskou ligou.

Jeho Čáslav, kam zamířil v zimě ze Záp, je zatím po pěti kolech stoprocentní, sezonu mužstvo rozjelo podle představ. Všichni v klubu tak musí být hodně spokojeni. „Výsledkově zápasy zvládáme, i když herně to občas není ideální. Takže spokojení jsme, ale pořád je na čem pracovat. Ještě zbývá dvacet pět zápasů,“ podotkl bývalý mládežnický reprezentant.

V krajském přebor neztratila ani bod ještě Velim. A právě souboj dvou patnáctibodových celků je na programu v neděli na čáslavském stadionu. Jak se na derby těší a co by jej mohlo podle Turyny rozhodnout? „Těším se asi normálně jako na každý jiný zápas. Doufám, že to bude dobrý fotbal z obou stran a ukáže se, kdo je lepší,“ uvedla čerstvá Osobnost Deníku.

Oba celky se velmi dobře znají, ale Turyna žádné špičkování nepřipouští. „Z Velimi pár kluků znám, ale není tam žádný kamarád, se kterým bych byl v kontaktu denně. Takže žádné sázky nebudou,“ culil se čáslavský fotbalista.

S Čáslaví hraje o postup, mužstvo by chtělo okamžitě zpět do divize, ze které po minulé sezoně spadlo. Jenže ta cesta bude ještě hodně trnitá. „Bude to hodně dlouhá a těžká cesta. I když je to nižší soutěž, tak i tady jsou kvalitní hráči a týmy. Spíš záleží na nás, jak k těm zápasům přistoupíme, protože máme kvalitní tým i podmínky pro to postoupit,“ je si jistý autor dvou hattricků po sobě.

Na konci minulého roku a začátku toho nového zažíval složitější období. Na sociálních sítích vyjádřil na Silvestra nenávist k židům. „Byla to hrozná blbost. Ale chybami se člověk učí celý život,“ okomentoval tehdy své výroky, za které dostal trest v podobě padesátitisícové pokuty a dvaceti hodin prospěšných prací. U etické komise pak vypovídal v tom směru, že byl o silvestrovském večeru pod vlivem alkoholu a že šlo o sázku. „Přesně tak to bylo,“ hlesl na začátku roku.

On celou věc hodil za hlavu, ale občas se stane, že mu ještě jeho výroky někdo předhazuje. „To tady se mnou asi bude do konce života. Občas na to konto proběhne nějaká sranda. Občas to zkouší někdo i na hřišti a myslí si, že mě tím rozhodí. Ale tak to vůbec není. Neřeším to,“ dodal Daniel Turyna.