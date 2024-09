Vladimír Malinovský dnes 08:59

Už to vypadalo, že si v letošní sezoně nekopne, ale opak je pravdou. Mladý fotbalista Kutné Hory má odcestovat do Austrálie kvůli studiu jazyků, jeho odjezd se ale posunul. A vlastně díky tomu naskočil do mistrovského utkání I.A třídy, v němž jeho tým porazil Městec Králové 5:1 a právě devatenáctiletý David Bohatý dal dva góly. Spartu postihla personální krize, trenér oslovil mladíka dva dny před utkáním a to se mu vyplatilo. Bohatý se stal Osobností Deníku.