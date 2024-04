Svá nejlepší léta prožil v Kolíně. Aby také ne. Strávil zde dvacet let, dvakrát dokonce postoupil s týmem do druhé ligy. A to už je úspěch. „Určitě to byly moje nejlepší sezony. A druhé nejlepší angažmá je teď u nás doma v Suchdole. Já jsem takový domácí typ. Takže nejlepší byly Kolín a Suchdol,“ prozradil osmačtyřicetiletý gólman a hrající trenér v jedné osobě.

Našlápnuto měl i do první ligy. Chtěl ho Jablonec, on ale ve svých čtyřiadvaceti letech řekl ne. „Odchytal jsem tam tři přípravné zápasy a oni o mě stáli. Já jsem se ale asi podělal. Nabídli mi tehdy tříletou smlouvu, ale já jsem tam nakonec nešel,“ zavzpomínal na svá mladá léta fanoušek Slavie, Realu Madrid, Nottinghamu a Suchdola.

Hlavně v Kolíně zažil po svém boku řadu skvělých fotbalistů. Vybrat jednoho, s kým si nejvíce rozuměl, je nemožné. „Pro mě jako pro mladého byla čest hrát s některými kluky. Macháček, Šimůnek, to byli zkušení kluci ze Slavie. Nebo pak Ložek, trenér Frýdek, od nás ze Suchdola Béda Franc, Šourek a nebo třeba Milan Svoboda. A byli i další, bylo jich moc. A teď si rozumím hodně s mladými kluky u nás v Suchdole,“ uvedl suchdolský odchovanec, kterého podle jeho slov fotbal stále baví a naplňuje. „Máme nové kabiny, hrajeme pěkný fotbal, máme super partu a daří se začleňovat naše odchovance,“ pochvaluje si Čižinský suchdolský fotbal.

Na hřišti tráví vlastně veškerý svůj volný čas. Obrovské břemeno pro rodinu, která s ním jeho zálibu sdílí. „Manželka se mnou tráví celé víkendy na hřišti, dcera Adéla je vedoucí mužstva a trénuje přípravku. A ta mladší to respektuje, narodila se do fotbalové rodiny,“ usmál se borec, který ještě nedávno chodil hrát za béčko jako hráč do pole. „Teď už mě bolí kolena a kyčle a je to stále složitější.“

Je vyučený jako modelář, nyní je mistr výroby na dřevostavbách, ale brzy povolání změní. Kromě toho, že trénuje suchdolský A tým, vede i rezervu a dorost. Na hřišti lajnuje, stará se o celý areál, provozuje hospodu. Prostě fotbalový maniak. Jaký je jeho recept na fotbalovou dlouhověkost? „Dělat všechno naplno. Vždycky jsem to tak dělal. Mezi mladými se cítím dobře, ale na hřišti je to stále složitější,“ přiznal kouč prvního celku tabulky okresního přeboru. Jeho tým zatím jen jednou remizoval, zbylých čtrnáct utkání vyhrál. „Byla by škoda, kdybychom soutěž nevyhráli. Každý úspěch dodá každému další energii do práce a také je co slavit,“ dodal s úsměvem David Čižinský.