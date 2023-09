Okresní derby začalo lépe pro Kácov, který šel rychle do vedení. Jenže pak vzal všechno do svých rukou Novák a slavit mohli domácí. „Začátek se nám nepovedl, ty úvody musíme ještě vypilovat. Ukázali jsme ale, že jsme jeden tým a zvládli jsme to. Každopádně to bude náročná sezona vzhledem k velkému počtu sestupujících. Musíme sbírat body,“ má jasno čtyřiadvacetiletý fotbalista. „Hráli jsme jako tým a sedlo nám to nejvíce od začátku sezony.“

Šest bodů po čtyřech kolech není na nováčka tak špatná bilance. „Myslím, že jsme na dobré cestě. V Jesenici v prvním kole to byla škoda, tam jsme ještě nebyli kompletní. Ale na to se nechci vymlouvat. V tomto složeních bychom ale v Jesenici urvali tři body,“ je přesvědčený Novák. „Ale čekají nás další zápasy a věřím, že se v soutěži udržíme.“

Okres: Malešov padl už podruhé, na první body čekají nováčci

Nováček hodně branek střílí, ale také inkasuje. „Bohužel je to tak. Musíme se řídit tím, že musíme dávat více gólů než soupeři. Ale posílili jsme zadní řady a už si to sedá,“ má jasno autor hattricku.

Novák zatím nasázel šest gólů, koruna krále střelců celé soutěže je ale ještě hodně daleko. „Takhle bych nepředbíhal. Hlavní cíl je týmový a to je záchrana. Můj osobní je vyhrát nejlepšího střelce I.B třídy,“ věří si kanonýr Červených Janovic, který po každém vstřeleném gólu mává své mamince.

Útočná hra jeho mužstva stojí především na něm. To si jistě dobře uvědomuje. „Je to asi od té doby, co od nás odešel Štěpán Kacafírek. Měl jsem zastoupit jeho funkci kanonýra a v okresním přeboru se to povedlo. Věřím, že se mi bude dařit dál a moje góly pomohou týmu k záchraně,“ přeje si David Novák.