„Do Hlízova jsem šel hlavně proto, že člověk nezastaví věk a před dvěma lety jsem byl zraněný. Přišlo mi, že moje tělo už hůře vstřebává únavu, takže jsem se rozhodl, že je čas odejít do nižší soutěže,“ uvedl Jakub Vančura, který přišel do Hlízova z divizní Čáslavi.

A udělal dobře. Hlízovu se daří, vyhřívá se na nejvyšších příčkách tabulky, momentálně je první. „Velká spokojenost. Loni jsem hrál celou sezonu o záchranu a bylo to nepříjemné. Teď jsem zase mile překvapený, že teď hrajeme špici tabulky a jsem za to rád. Pro mě je to momentálně něco nového,“ culil se devětatřicetiletý fotbalista.

Mužstvo vyhrává, jemu se daří střelecky. Co více si přát… „Jsem rád, že jsem se po několika letech zase rozstřílel. A jsem rád, že to týmu pomáhá bodově. Takže jedině dobře že ty góly dávám,“ těší zkušeného borce Hlízova, který se může pyšnit titulem Osobnost Deníku a v minulosti dokonce vyhrál anketu Fotbalista okresu.

Přestože už není žádný mladíček, stále mu to hodně běhá, na hřišti je cítit. „Asi je to geneticky dané, nebo jinak nevím,“ usmál se fanoušek Slavie, který o sobě sám říká, že není ortodoxním příznivcem, ale nemusí Spartu. „Nic navíc pro to nedělám, rozhodně sám běhat nechodím. Jsem totálním odpůrcem běhání. Takže já a běhání, to nejde dohromady,“ práskl na sebe se smíchem.

Na hřišti dostává od trenéra Linharta velkou volnost, což prospívá všem stranám. „Už jsem tohle zažit před x lety v Kutné Hoře za Radima Truksy, který mě také nechával jako volnějšího hráče a teď v Hlízově je to podobné. Je to příjemné, když si člověk může v uvozovkách dělat na hřišti co chce a nedodržovat tak úplně ty taktické věci,“ uvedl odchovanec Kutné Hory, kde strávil mládežnické roky a vůbec celkově nejdelší část kariéry právě tam.

V Čáslavi si zahrál Českou fotbalovou ligu. „To bylo zrovna v období, kdy Čáslav nebyla úplně na vzestupu, spíše naopak. Ale byla to velká zkušenost a měl jsem nabídky do vyšších soutěží. Já jsem to stále odmítal,“ řekl Vančura, který kdysi odolal vábení klubů z vyšších soutěží. „Měl jsem třeba možnost jít do Viktorky Žižkov nebo tehdy do druhé ligy do Čáslavi,“ podotkl zkušený borec.

Nastupoval také za Suchdol, kde si rok zahrál divizi, což byl pro klub historický úspěch. Tam jej vedli jako trenéři právě zmíněný Radim Truksa a David Linhart.

Kromě toho, že stále aktivně hraje, stal se v Čáslavi trenérem dětí. „Mám tam i syna a to mě momentálně naplňuje možná více než moje hraní. Tomu věnuji hodně času. Mezi záliby patří i moje rodina, snažíme se hodně cestovat,“ dodal Jakub Vančura.

Ze vzájemné spolupráce se těší také hlízovský trenér David Linhart, který má pro svěřence a kamaráda jen slova chvály. „S Kubou jsem dlouho hrál v Kutné Hoře a myslím si, že to je jeden z nejlepších fotbalistů, se kterými jsem hrál,“ řekl na adresu Vančury. „Myslím si, že svého času měl na to se fotbalem živit, ale možná tomu za mlada chyběl trochu profesionálnější přístup, možná trocha štěstí, jinak fotbalově to minimálně na druhou ligu bylo. Známe se dlouho, trénoval jsem ho i v divizi v Suchdole a myslím, že jsme dobří kamarádi. Jsem rád, že jsem ho po asi pětiletém přesvědčování přemluvil v létě na přestup na ´stará kolena´ k nám. Nechávám mu na hřišti naprostou volnost a vyplácí se to,“ přidal hlízovský kouč Linhart.