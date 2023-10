Nebylo pro něj snadné zase naskočit po roce a půl po vleklém zranění na trávníky. V Kolíně už dále působit nechtěl a zamířil do Malešova. „Kolín postoupil do třetí ligy, kde jsem si už nezahrál. Po zdravotní stránce už toho na mě bylo dost. Navíc skloubit fotbal s prací, dětmi a dalšími věcmi už bylo složité. Proto jsem odešel do Malešova, kde jsem znal trenéra Frejlacha i další kluky,“ popsal svůj odchod z velkého fotbalu Vojta.

Kromě toho, že fotbal sám stále hraje, je i trenérem. Vede žáky v klubu Fotbal Talent Academy Praha. „Viděl jsem se více v trenéřině, než ve hraní, i proto jsem skončil s velkým fotbalem. Je to časově náročné, ale hrozně mě to baví. Hrajeme žákovskou ligu a jsem tam už tři nebo čtyři roky,“ uvedl dvaatřicetiletý sympaťák.

V zápase s Tupadly na sebe vzal roli střelce a dal všechny tři góly svého týmu. „“To se mi povedlo naposledy v divizi v Kolíně. Už je to ale dlouhá doba,“ culil se malešovský hráč. Pak jsem rok a půl nehrál, musel jsem dokonce na reoperaci,“ zavzpomínal na časy nedávno minulé.

Třetí branku dal z penalty, i když určený na ni nebyl. „My to ani nějak určené nemáme. Ale Kvíčala, který na penalty chodí, už na hřišti nebyl. Já jsem si po těch dvou předešlých gólech věřil a proměnil,“ podotkl dvaatřicetiletý borec, který bydlí v Kutné Hoře.

Už jej také spoluhráči upozornili na to, že ho bude hattrick něco stát. „Ale nevím, kolik to bude. Kluci už mi to řeknou. Předpokládám, že to něco bude a zaplatím rád.“

Na svém kontě má v právě probíhajícím ročníku sedm přesných zásahů. Zatím je nejlepší v celé soutěži Přesto není spokojený. „Těch branek mohlo být daleko víc. V prvních kolech jsem měl spoustu šancí, ale nepadalo mi to tam,“ přiznal autor víkendového hattricku. „Góly přicházejí, když se daří celému mužstvu. Já jsem těch branek mohl dát jednou tolik,“ narážel mimo jiné na to, že Malešov v úvodu soutěže poztrácel dost bodů. V tabulce je s pětibodovou ztrátou na lídra ze Suchdola na čtvrté pozici. A to má první celek ještě zápas k dobru. „Nehráli jsme dobře jako tým. Navíc jsme měli těžké soupeře na startu sezony. Teď už hrajeme líp. Třeba Suchdol nebo Církvice mají dobré a kvalitní týmy,“ řekl Vojta.

Předtím působil v Kolíně přes dva roky. Přišel z Motorletu Praha, předtím si vyzkoušel zahraniční angažmá ve Švýcarsku a Německu. „Obě zahraniční štace byly zajímavé. Větší fotbalová kvalita byla samozřejmě v Německu, ale po osobní stránce bylo zase super Švýcarsko. Tam nás bylo dost Čechů, ale zase úroveň fotbalu nebyla tak vysoká,“ zavzpomínal na své zahraniční působení Jakub Vojta.