V poslednímu utkání dokázal nasázet soupeři čtyři góly. Mezi dospělými to bylo určitě poprvé. „Přiznám se, že se mi to povedlo asi poprvé. Možná někdy v dorostu, ale na to si nepamatuji,“ uvedl čtyřiadvacetiletý fotbalista Uhlířských Janovic.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský zoom_in Jaroslav Kopp (v bílém) Ve druhém poločase stihl hattrick za pouhých čtrnáct minut. „Ve hře jsem si to ani neuvědomil a dozvídám se to až teď od vás. Každopádně je to skvělý pocit, že se mi to povedlo a ještě k tomu na domácím hřišti,“ potěšilo podnikatele, který řadí mezi svoje záliby sport, přítelkyni a svoji práci.

Na kontě má v probíhajícím ročníku už devatenáct gólů, o tři zaostává za nejlepším kanonýrem soutěže, říčanským Holubem. V letošní sezoně se mu prostě střelecky daří. Důvod je prostý. „V předchozích sezonách jsem hrál spíše v obraně. Trenéři se mě rozhodli posunout dopředu a zafungovalo to. V útoku si s klukama rozumíme a všem nám to tam padá,“ má radost ze svých tref a z branek spoluhráčů čerstvá Osobnost Deníku.

Vyloženě dvorního nahrávače v týmu nemá, v ofenzivě to ale hráčům klape. „Jak už jsem říkal, s klukama v útoku jsme na stejné vlně a vždy se na svého bráchu (Tomáš) a Martina Jelínka mohu spolehnout,“ je si jistý Jaroslav Kopp.

Jako mládežník působil v Čáslavi, jinak je věrný Uhlířským Janovicím. Nabídky z jiných klubů prý nechodí. „Zatím žádná nepřišla, ale upřímně ani po tom netoužím. Fotbal hraju čistě jenom pro zábavu a s lidmi, který mám rád,“ podotkl borec, který má rád Lasagne a k tomu plzeňské pivo.

V týmu Uhlířů hraje také po boku svého bratra Tomáše. Fotbalově si podobní úplně nejsou, jejich přednosti jsou různé. „Brácha je techničtější typ, bere si balony a snaží se tvořit hru. Já hraji spíše tvrdší hru, čekám na správnou příležitost, kdy se můžu rozeběhnout a využít své rychlosti,“ popsal sebe i bratra Jaroslav.

Za čtyři góly se většinou musí platit do hráčské kasy. Stejné je to i u Uhlířů. „Určitě. Hned po zápase mi to kluci připomněli a ani já se tomu nevyhnu,“ usmál se forvard Uhlířských Janovic.

Po celou sezonu hraje tým o postup, rozhodne poslední kolo. Říčany mají náskok dvou bodů. „Momentálně to nemáme ve svých rukách, ale do posledního zápasu dáme všechno a budeme doufat, že Říčany ztratí. Soutěž chceme vyhrát a o postupu se budeme rozhodovat potom,“ má jasno autor čtyř víkendových tref, který je fanouškem Arsenalu. „Už od malička fandím Arsenalu, líbí se mi jejich styl hry. Je to moje srdcovka, jejich zázemí na mě působí jako rodinný klub. Možná kdyby přišla nabídka z Arsenalu, tak ji přijmu,“ zasmál se fotbalista Jaroslav Kopp.