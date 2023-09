Křesetice B – Kaňk B 1:10. Nadílka hostů byla pro domácí hodně krutá. Polovinu gólů hostujícího mužstva dal právě Radim Jeřábek. „Tohle se mi ještě nikdy nepovedlo,“ culil se sedmatřicetiletý matador Kaňku, kde nastupuje hlavně za A tým v okresním přeboru. Tam se mu ale střelecky zatím nedaří, dosud nedal v této sezoně žádný gól. „Tak v té čtvrté třídě je to hlavně o rychlosti. Když je hráč schopný udělat sprint, tak má velkou šanci. To mi neskutečně pomáhá i při střílení gólů. V nejnižší soutěži a okresním přeboru je to hodně jiné, ty soutěže se nedají porovnávat. Díky tomu, že jsem utekl, jsem dal ty branky, většinou jsem šel sám na brankáře. A nebo dostal dobrou přihrávku,“ vyprávěl Jeřábek.

Toho také čeká placení do hráčské kasy, s tím je už smířený. „Čeká mě to. Večer po zápase jsem se tomu ještě vyhnul. Už mě ale kluci upozornili, že platit budu. Navíc jsem dal i desátý gól v zápase, takže to bude asi drahé. Ale netuším, kolik to bude a ani to vědět nechci,“ smál se fotbalista Kaňku. Ale vadit mu to asi nebude. „V Kaňku je super kabina, všechno funguje,“ přidal.

Na svém kontě má v „pralesní“ soutěži už devět branek, a to je ze dvou zápasů více než dost. „S tím jsem spokojený. Každopádně devět gólů za dva zápasy, to se mi ještě nepovedlo. Hlavně chci ale pomáhat A týmu v okrese, aby se nám dařilo v boji o záchranu, protože to bude těžké,“ uvědomuje si Osobnost Deníku a autor pěti víkendových tref.

Je mu sedmatřicet let, ale klidně zvládne dva zápasy za víkend. „Ale strašně mě bolí třísla, zeptejte se manželky,“ zasmál se Jeřábek. „Dva zápasy tak nějak zvládnu, ale v pondělí skoro nechodím a v úterý se jdu proběhnout. Manželka mě brzdí, ale také drží palce,“ podotkl muž, který hrál třeba za Kutnou Horu, Malín nebo Záhornice na Nymbursku. „Záhornice? To bylo v době, kdy jsem nastoupil do zaměstnání a nestíhal jsem. Tři roky jsem nehrál fotbal, pak mě vytáhl kolega, abych tam šel hrát a zůstal jsem tam snad tři roky. Jezdil jsem ve čtvrté třídě padesát kilometrů na zápas,“ smál se při vzpomínce na své „daleké“ angažmá Radim Jeřábek. „To bylo poprvé, co jsem bral cesťák. A taky asi naposledy,“ dodal.