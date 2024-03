Když dá někdo rozhodující gól zápasu, musí pokaždé sklidit chválu od spoluhráčů a trenérů. „Samozřejmě tomu tak bylo. Ale mohlo to být z mé strany ještě lepší, šel jsem dvakrát sám na gólmana. Takže gólů jsem mohl dát víc. To mě mrzí,“ sypal si popel na hlavu útočník Kutné Hory Libor Křelina. „Je to ale důležitá výhra.“

Sparta nyní potřebuje každý bod, ze tří jarní utkání jich urvala šest. Dobrý počin na startu jarních odvet. Obzvláště se cení výhra v derby a se silným protivníkem, jakým mužstvo Velimi je. „Rozhodně je to moc důležité. Začali jsme hrát zodpovědně z bloku, připravujeme se na každý zápas. Děláme všechno pro to, abychom se zachránili,“ uvedl autor rozhodující trefy ze šesté minuty.

I když to byla branka vítězná, placení do hráčské kasy se sedmatřicetiletý forvard vyhne. „Platit nic nebudu. Na hřišti jsem od toho, abych ty góly dával (smích). Jsem rád, že to tam padlo, obzvlášť proti Velimi,“ podotkl fotbalista, který také právě ve Velimi působil. A prošel i řadu dalších klubů – třetí ligu si zahrál v Kolíně a Převýšově, kopal za Český Brod, Bohemii Poděbrady, a hlavně doma za Polepy, kde s fotbalem začínal. Hřiště měl téměř za domem. „Je to tak. Vyšel jsem z vrat a byl jsem na hřišti. Tam mě přivedl táta, můj největší fotbalový vzor,“ řekl Křelina. A také polepské působení vyzdvihl jako nejlepší. „V Polepech to pro mě byla srdcovka. Postoupili do krajského přeboru a pak do divize. Super parta. Vzpomínám třeba na to, jak jsme jeli do Kolína, jednou busem a pak na kolech. A dvakrát jsme derby vyhráli. Velká euforie,“ usmál se útočník Kutné Hory, kterému jezdí na zápasy fandit manželka s dcerou. „Hraje se mi líp, když tam jsou,“ hlesl zkušený borec.

Libor KřelinaZdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Na hřišti se sešel s celou řadou výborných plejerů. S kým si sedl nejvíce? „Těžká otázka. Ale zmíním Maloše (Petr Malý – brankář Kutné Hory), s tím jsem prošel půlku kariéry,“ zasmál se Křelina. „To je ale důležitý článek v bráně.“

Sparta má hodně mladý kádr, starších hráčů v týmu moc nenajdete. Takže rozdávání rad je na místě. „Snažíme se o to. Mentorem je Maloš, já jsem od toho, abych dělal srandu a Béda Franc tomu dá zase rozum. Po nás pak dlouho nic není, jenom samí mlaďasové,“ dodal obávaný útočník Libor Křelina.