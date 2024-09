Fotbal někdy musí jít na druhou kolej. Když jde o práci nebo o studium, je to u…

Před rokem se s kariérou loučil. „Těch důvodů je opravdu hodně, ale to nejdůležitější je zdraví a rodina. Máme dva špunty a je potřeba se konečně věnovat jim,“ uvedl před rokem Marek Wolf. Na otázku, zda je jeho konec definitivní a nebo si chce zahrát jinde nižší soutěž odpověděl jasně. „Teď můžu s jistotou říct, že minimálně na vyšší úrovni určitě - krajský přebor a výš. Ale třeba se někdy ještě někde ukážu, ačkoliv v dohledné době to nejspíš nebude,“ vyprávěl tehdy. Jak vidno, dobře udělal, že si nechal zadní vrátka trochu pootevřená.

Na zelený pažit se vrátil, i když je to návrat tak trochu z donucení. „Hlavní je personální problém mužstva. Byl jsem delší dobu v kontaktu s Petrem Malým, který je v klubu i funkcionářem. Jsou lidé, se kterými držím kontakt i po konci kariéry. Domluvili jsme se a já jsem po konzultaci s rodinou kývl na podzimní část,“ uvedl Wolf.

Hrál po dlouhé době, takže to muselo být hodně náročné. „Cítil jsem se jako ryba ve vodě,“ smál se třiatřicetiletý fotbalista. „Bylo to hodně náročné, hrál jsem po roce. Tělu se moc nechtělo. Neodehrál jsem celý zápas, ale pro moje tělo to byl strop. Teď bych nejraději seděl ve vířivce,“ culil se dva dny po zápase vedoucí provozu vodovodů v Kutné Hoře.

Před mistrovským zápasem absolvoval jen tři tréninky a to není po roce žádná slast. „Začal jsem minulý týden ve čtvrtek, pak se zápasy odložily. Měl jsem vlastně tři tréninky a do zápasu jsem šel zavařený. Měl jsem toho plné kecky,“ usmíval se Wolf.

Jeho návrat byl vítězný, což vždy potěší. „Je to takový bonus. O to se potom bolístky lépe vstřebávají. Ale musíme stát nohama na zemi, i když bych chtěl být týmu prospěšný. Bylo vidět, že kluci jsou někde jinde, mně chybí herní praxe,“ byl k sobě kritický fotbalista Kutné Hory.

Jeho tým nakonec vyhrál nejtěsnějším výsledkem a gólem z penalty minutu před koncem. Tu proměnil Bedřich Franc. Ovšem kdyby byl na trávníku i Wolf, možná se k pokutovému kopu postavil on. „Byl jsem také mezi určenými. Věděl jsem ale, že devadesát minut nedám. A v této situaci nevím, zda bych na ni šel. Béda byl číslo jedna, ale kdyby řekl, ať jdu, tak bych šel. Já si nervy nepřipouštím,“ usmíval se zkušený borec.

O tom, že svoji kariéru ukončil ve dvaatřiceti letech předčasně, ho nepřesvědčíte. „Opravdu ne. Moje tělo trpí, teď cítím všechno – třísla, svaly. Bylo by pro mě náročné udržovat se v takové intenzitě. Ani všechny tréninky nezvládnu,“ přiznal fotbalista, který si kdysi splnil sen. „Bylo to v dorostu Čáslavi. Půl roku v mladším a půl roku ve starším dorostu a najednou šance jít s druholigovým áčkem na soustředění a už jsem se té šance nepustil. Tím jsem si splnil svůj sen,“ zavzpomínal.

Na fotbal úplně nezanevřel a výsledky sledoval i dál, dál se také udržoval v kondici, ale ne pro fotbalové zápasy. „Fotbal sleduji, i když jsem nehrál. Se staršími kluky z Hory se potkávám, ale nijak jsem se neudržoval. Chodil jsem si zaběhat, jezdil na bruslích, ale do míče jsem nekopl. Sám jsem se až divil, že mi to nechybělo,“ dodal Marek Wolf.