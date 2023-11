Jeho povolání mu je tak nápomocno v jeho připravenosti. „Celý život sportuji. Znám své tělo, posiluji střed těla, aby se mi nerozpadlo,“ culil se pedagog. „A k tomu dvakrát týdně hraji florbal nebo fotbal. Zdravě jím a zatím to vychází. I když po tomto utkání se to muselo porušit a museli jsme výhru oslavit,“ smál se v prosinci sedmačtyřicetiletý hráč Paběnic. „A jsem rád mezi mladými, dokud to jde. To mě motivuje.“

Je také jasné, že bude muset za svůj střelecký koncert zaplatit do hráčské poklady. „Určitě budu muset. Pokladník mi to spočítá, asi to bude slušná částka. Zatím nevím cifru, na rozlučce mi ji kluci prozradí,“ přidal odchovanec Kutné Hory, který jako mladý přerušil fotbalovou kariéru a začal s házenou. V osmnácti letech se k fotbalu vrátil. A šel do Malína. Pak nastupoval v dresu Malšova nebo třeba Kouřimi a Ratboře na Kolínsku. „No to mě tam kdysi nějak zlákali. Nejprve jsem byl v Kouřimi, pak v Ratboři,“ podotkla Osobnost Deníku ke dvěma štacím na Kolínsku.

Od spoluhráčů sklidil po zápase slova chvály. A možná i obdivu. „Asi mě obdivovali, že jsem dal čtyři góly v mém věku. Kluci mi ale hodně pomohli, některé góly jsem dával do prázdné brány. Takže to bylo dílo celého kolektivu, zápas se nám vydařil,“ uvedl Blahník.

Kromě fotbalu žije také florbalem. Ten sám hrával, nyní je šéftrenérem kutnohorského klubu. „Mám na starosti hlavně mládež. Ale v klubu máme několik týmů. Dříve jsem také sám hrával, dokonce jsme se dostali až do druhé ligy. Ale to už je hodně dávno,“ usmál se Martin Blahník, který nemá v české lize tým, kterému by fandil. „Fandím tomu, komu to jde. Rád se podívám na dobrý fotbal. Nemám jediný klub, kterému bych fandil,“ dodal.