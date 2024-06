Uhlířům chyběl malý kousíček k tomu, aby byli v soutěži nejlepší. Nakonec ale vyhrály Říčany. Uhlířské Janovice pokazily domácí derby s Kácovem. Poslední dvě kola neměly postup ve svých rukách. „Měli jsme v tomto zápase na výhru, měli jsme gólovky. Když se to nepovedlo, mě to mrzelo asi nejvíce. Chtěl jsem soutěž vyhrát, mám takovou povahu,“ uvedl Martin Dotlačil.

Každopádně druhý flek je pro mužstvo výbornou vizitkou a ještě třeba může přijít šance na dodatečný postup. Kdyby přišla…? „Nejsme na hrušce. Mluvili jsme o tom až před týdnem. Jde o finanční stránku, někteří hráči chtějí, někteří ne. Zatím ale nic nevíme, uvidíme. Nevíme o tom, že by ta šance mohla přijít,“ podotkl muž, který skončil jako hráč hodně brzy kvůli zranění a toto je jeho první trenérská štace mezi dospělými. „Vedl jsem u nás asi rok dorost. Rozsypalo se mi koleno, takže jsem musel skončit s hraním,“ uvedl Dotlačil. Ten si šel občas zahrát za rezervní tým, ale přišlo další zranění. „Teď mám problém se zadním stehenním stehem. Mám nohy jako padesátník,“ culil se kouč Uhlířů.

Přestože mu je jednatřicet let, se svěřenci neměl problémy. A když nastaly, všechno si vzájemně vyříkali. „Dá se říci, že všichni v rámci možností poslouchali,“ usmíval se kouč. „Většinou jsou u nás kluci v mém věku a mladší, s některými jsem hrát už od přípravky. Zapojili se i dorostenci, takže je to u nás na dobré cestě,“ přidal muž, který pracuje jako kontrolní technik požární ochrany. „Když přišly nějaké spory, tak jsme si to vyříkali.“

Jak uvedl, oporou mužstva byl gólman Kmoch, který odchytal celé jaro. „Před sezonou se nám zranil brankář Záruba, který se vrátil z Červených Janovic. Na druhém tréninku si poranil koleno a všechno zůstalo na Kmochovi,“ řekl odchovanec Uhlířských Janovic. A kdo měl hlavní slovo v kabině? „Oporou byl asistent Novotný, z hráčů Mirek Kopecký, který je nejstarší. Dále Vyhnánek, Kulhánek a kapitán Zadražil,“ vyjmenoval fanoušek Sparty osoby, o které se mohl opřít.

Před posledním zápasem sezony se Sázavou měli hráči Uhlířských Janovic rozlučku, což trenérovi zase tolik nevadilo. „Bylo to tak, že nám svaz přeložil utkání ze soboty na neděli. Už jsme měli vše připravené, tak jsme nic neměnili a prostě to udělali. A rozlučka byla dobrá,“ culil se trenér, který čerpal tréninkové jednotky a vědomosti hlavně z internetu. „Sledoval jsem nové trendy, i když ve velkém fotbale je to všechno úplně jiné. Zkoušeli jsme jiné rozestavení, rotaci hráčů, prostě jsem hlavně čerpal z internetu,“ řekl Martin Dotlačil, jehož tým porazil v derniéře v okresním derby nejtěsnějším rozdílem Sázavu. „Ta už měla jen teoretickou naději na záchranu. My jsme měli v zápase hodně šancí, trefovali jsme tyče. Sázava měla dobré zápasy, jenže se jí zranily opory a na to doplatila,“ dodal.