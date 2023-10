On sám si tak trochu jako Ronaldo mohl připadat, když dal všechny góly zápasu proti Vyžlovce. „Ale kdy se mi něco podobného povedlo naposledy? Uf, no to už ani nevím. Snad v minulé sezoně proti Sázavě, kdy jsem se trefil čtyřikrát,“ zapátral v paměti Jelínek.

Od spoluhráčů prý žádnou mimořádnou pochvalu nedostal. Ale placení za tři góly se nevyhnul. „V kase máme hattrick za pět stovek. Ale horší je to pak v hospodě, tam je to dražší. To už mám ale za sebou,“ usmíval se janovický fotbalista, civilním povoláním policista. „Kluci byli hlavně rádi, že jsme vyhráli. No a tím pádem se pak na mě více těšili do té hospody,“ přidal se smíchem.

I.B třída: Janovičtí střelci se činili. Novák dal čtyři branky, Jelínek hattrick

Uhlířským Janovicím to zatím pálí. Daly už dvaatřicet gólů, což je nejvíce v celé soutěži. „Máme hodně střelců, kteří se umí prosadit a padá nám to tam. Máme také na kontě dvě vysoké výhry, což tomu pomohlo. Ale také máme hodně obdržených gólů, takže to musíme nahánět, abychom vyhrávali,“ podotkl Jelínek, který mimo jiné vyzdvihl výbornou partu v kabině. Vybrat hráče, s kým si na hřišti nebo mimo něj nejvíce rozumí, je pro něj složité. „Nemůžu říct jednoho. Máme výbornou partu. Zápasy vždycky rozebereme v hospodě všichni. Ale kdybych měl vybrat, tak to bude takové tvrdé jádro Daniel Randliszek a Denis Kulhánek,“ uvedl autor hattricku.

Jeho zálibou je cestování. A to se zase tolik s fotbalem neslučuje. „Je to tak. Ale mě to hodně baví. Ale v každé zemi, kde jsem byl, jsem se byl podívat na fotbalovém stadionu,“ dodal Martin Jelínek.