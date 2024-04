Běžela teprve šestá minuta utkání, kdy vytříbený technik a bývalý prvoligový fotbalista Václav Koloušek zacentroval z trestného kopu a míč do sítě poslal Martin Výborný. V té době nikdo nemohl tušit, že půjde také o branku poslední a vítěznou. Ale stalo se. Návrat po roce na trávník oslavil více než parádně. A to nastupuje na levém kraji obrany. „Cítil jsem se velice dobře. Byl jsem na utkání natěšený, po dlouhé době jsem byl zase v základní sestavě. Prodělal jsem zranění, byl jsem na operaci a pak dlouhé čekání. Teď jsem se moc těšil, že si zahraju,“ uvedl defenzivní fotbalista, který měl přetržený křížový vaz a utržený meniskus.

Jeho gól byl vítězný. „To potěší. Především to ale potěšilo celý tým, chceme se v soutěži zachránit. Ten můj gól to byla třešnička na dortu po návratu na hřiště,“ usmíval se spokojený Martin Výborný, v civilním povolání řidič.

Martin VýbornýZdroj: archiv M. VýbornéhoNadšení byli pochopitelně spoluhráči i hrající trenér Jaroslav Vlach. „Jsem strašně rád za Martina Výborného, který naskočil po roce do základní sestavy, odehrál skvělé utkání a vstřelil vítěznou branku,“ uvedl po utkání paběnický kouč.

I spoluhráči si k tomu řekli své. „Hned mi říkali, že to budu mít drahé,“ smál se dvaatřicetiletý fanoušek Sparty, který řadí mezi své záliby kromě sportu také auta a hlavně rodinu. „Cenu mi ale ještě neřekli, to mi sečtou na konci sezony.“

Odchovanec Červených Janovic prošel několik okresních klubů – třeba Hlízov nebo Čáslav. „Nejlepší fotbal jsem si určitě zahrál v Čáslavi, to byla pěkná léta. Hráli jsme divizi a třetí ligu. Výborné vzpomínky mám ale na všechny kluby, kde jsem byl. Na vrcholu jsem byl v Čáslavi ve třetí lize, kde mě trenér Abrahám vzal do velkého fotbalu,“ uvedl Výborný.

Nyní jsou jeho fotbalovým domovem Paběnice, se kterými usiluje o setrvání v soutěži. „Mám tady velice dobré kamarády, sešli jsme se tady s kluky z Čáslavi. Přivedl mě Jarda Vlach, můj velice dobrý kamarád,“ řekl obránce, jehož nejsilnější zbraní jsou podle jeho slov hlavičkové souboje.

Slovo Čáslav zaznělo při povídání ještě jednou. To při vzpomínce na to, s kým si na hřišti nejvíce rozuměl. „Asi jsem nikdy neměl se spoluhráči problém. Dobré vzpomínky mám ale na krajský přebor s čáslavským béčkem, kde se mou hrál Petr Váňa. Super nám to sedělo, na to mám skvělé vzpomínky,“ dodal dvaatřicetiletý hráč Paběnic Martin Výborný.