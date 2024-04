Dát pět gólů za tak krátkou dobu je až neuvěřitelné, a možná by s tím měli problém takoví bombarďáci jako Messi nebo Ronaldo. „Ronaldo by to určitě zvládl taky,“ usmál se Matěj Jablečník. „Soupeř přijel hodně oslabený a nebylo to zase tak těžké. Prostě se zadařilo,“ podotkl odchovanec Heřmanova Městce, který do Žlebských Chvalovic přestoupil z Třemošnice, kde bydlí. Jeho záliby jsou sportovní. „Mám rád nohejbal, fotbal, prostě všechny sporty,“ přidal.

Matěj JablečníkZdroj: archiv M. JablečníkaVe druhém poločase ještě skóre uzavřel svou šestou trefou, celkově devátou pro jeho tým. „Nikdy v životě jsem šest gólů nedal, tohle bylo poprvé. Ani jako mládežník,“ řekl Jablečník, fotbalový příznivec Slovanu Liberec.

Proč právě Liberec? „Když jsem začal fotbal vnímat, rozhodoval jsem se, komu budu fandit. Vyšlo to na Slovan Liberec. Je to krásné město na dovolenou,“ řekl autor šesti víkendových tref.

Pochvala od spoluhráčů byla na místě. „Říkali že dobrý, že budu muset přispět do kasy. Takových gólů u nás nikdo nedal, takže měli radost. Respekt patří i soupeři, který hrál v devíti a dali aspoň jeden gól,“ vyprávěl Jablečník.

A kolik že to bude muset do hráčské pokladny vložit? „Cenu ještě nevím, ale mám se připravit. Spíš to prý bude větší lahvinka a něco lepšího,“ usmíval se třicetiletý fotbalista.

I.B třída: Janovické derby rozhodl Cejnar, Uhlířům nasázel hattrick

Utkání vyznělo jasně pro jeho mužstvo, úplně snadné to ale prý nebylo. „Hráli jsme na těžkém terénu. Na jedné straně to bylo podmáčené, na druhé straně tvrdé a míč nám odskakoval,“ uvedl fotbalista Žlebských Chvalovic. „Ještě bych chtěl poděkovat spoluhráčům a všem zúčastněným divákům, kteří přišli v hojném počtu. Až na ten vítr bylo krásné počasí.“

Jeho góly týmu pomohly a sám si dal dost vysoký cíl. Jakou metu by rád pokořil? „Přišel jsem pomoci, aby se Chvalovice zachránily. Dostal jsem se do útoku a chci být týmu co nejvíce platný. Třeba se stát nejlepším střelcem soutěže. A přeji si, aby dávali góly i ostatní hráči,“ dodal fotbalista Matěj Jablečník, který se výrazně přiblížil nejlepším kanonýrům. Na kontě jich má dvanáct, nejlepší je zatím suchdolský Jiří Hanuš se šestnácti přesnými zásahy.