V zápase rezervy si spravil alespoň trochu chuť, dal čtyři góly. „Kluci v B týmu mají super partu a výborného trenéra, se kterým si rozumím. A proto když můžu, tak rád jdu pomoct, protože potřebují každý bod stejně jako A tým. Domácí zápasy to tam padá a je vlastně jedno, kdo góly střílí. Důležité jsou tři body a to se v zápase s Rejšicemi povedlo. Čtyři branky potěší a je to taková třešnička,“ radoval se Matěj Peterka.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský zoom_in Matěj Peterka (v modrém) Svůj gólový účet načal a také zakončil už v prvním poločase. To je hodně slušný počin. „Byl jsem ve správný čas, na správném místě,“ uvedl skromně autor čtyř branek. „Jelikož nejsem nejmladší a paměť mi už tolik neslouží, tak si na čtyři branky za zápas nevzpomínám,“ culil se vytáhlý forvard.

V divizním A týmu nedostává tolik prostoru, jak by si sám představoval. Jistě je ale rád, že si může jít zahrát za rezervní tým. „Jak jsem již řekl, za B tým jdu vždycky rád. Sám cítím, že to zápasové vytížení není optimální, proto se snažím využít každé příležitosti,“ podotkl čáslavský fotbalista, který do klubu přišel po dlouhým zimních tahanicích ze Sokolče.

Po svém zimním příchodu do Čáslavi jistě čekal, že odehraje více minut. Zklamaný ale rozhodně není. „Věděl jsem, že bude hodně těžké se prosadit, protože ofenzivní hráči jsou velice kvalitní, ostatně jako celý tým. Šel jsem do Čáslavi s tím, že to může být moje poslední fotbalová sezona a proto se snažím užít si každou minutu na place s fotbalisty jako jsou Jindra Kučera, Ondra Vencl, Dan Nešpor a další,“ těší Peterku přítomnost zimních posil.

A mužstvu Čáslavi se v poslední době hodně daří, z posledních osmi utkání jich šest vyhrál. Z týmu je cítit velká síla. „Začátek sezony byl slabší, ale od nějakého třetího nebo čtvrtého kola už hrajeme to, co chceme. A to se odráží na výsledcích. Přirovnal bych to k dieselové lokomotivě - chvilku to trvá, než se zahřeje, ale potom už ji nezastavíte,“ použil přirovnání útočník Čáslavi.

Pro hráče musí být hodně psychicky náročné jít do zápasu s tím, že musí za každou cenu vyhrát. „Trenér a celý realizační tým se snaží z nás tu psychickou zátěž sundat. Ale myslím, že všichni spoluhráči si jsou vědomi toho, o co každý zápas hrajeme,“ má jasno čerstvá Osobnost Deníku.

Stále mužstvo ale nemá vyhráno. Co rozhodne v boji o záchranu? „Je to tak. Vyhráno ještě nemáme, ale pokud uděláme ze tří zápasů devět bodů, tak se zachráníme. Máme to ve vlastních rukách,“ dodal dvaatřicetiletý fotbalista Matěj Peterka.