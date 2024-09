Už to vypadalo, že si v letošní sezoně nekopne, ale opak je pravdou. Mladý…

Michal Jarůněk šel za svým cílem, i když musel upozadnit svůj oblíbený fotbal. Dnes je praktickým lékařem. V dobách náročného studia zvládal i fotbal, i když to nebylo zdaleka tak, jak by si sám představovat a na sto procent. „Ale docela jsem fotbal stíhal. Tedy tréninky tolik ne, ale na zápasy jsem chodil. Studium bylo náročné, ale na fotbal jsem si čas udělal,“ culil se ještě sedmadvacetiletý „obvoďák“. „Bylo to náročné období, takže s trénováním to bylo horší. Ale v této soutěži to zase tolik nevadí,“ řek fotbalista Křesetic, které hrají okresní přebor.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský zoom_in Michal Jarůněk (v modrém)Od učení si musí každý student odpočinout. A ideální je právě sportovní vyžití. „Tak to bylo i u mě. Strašně rád jsem byl s kamarády a s partou, kterou u nás máme. K tomu jsem měl u fotbalu pohyb a příjemný byl i kontakt se spoluhráči,“ podotkl Jarůněk, který má rád veškerý sport, především silniční cyklistiku. A také dějiny.

Fotbal hrál jako mládežník za Kutnou Horu a také za Malešov. „V Kutné Hoře jsem byl čtyři roky jako žák. Tam nás bylo tenkrát málo, ale alespoň jsme pořád hráli. Nebyla to ale dobrá léta. Pak jsem byl v dorostu Malešova, kde to bylo super. A tam jsem zůstal i půl roku mezi dospělými. Vzpomínám na to rád,“ řekl fanoušek Sparty Praha a anglické Chelsea.

A co považuje křesetický fotbalista za svůj největší fotbalový úspěch? „To bylo asi před dvěma lety, kdy jsme vyhráli třetí třídu a postoupili do okresního přeboru. To beru za svůj největší úspěch,“ přiznal borec, který nastupuje nejčastěji v záložní řadě.

Fotbal hraje také jeho bratr, součástí „fotbalové rodiny“ je také otec. Téma fotbal tak bylo velice časté. „My tím obrovsky žijeme. Vlastně doma všichni. Brácha hraje a taťka nám dělá fotografa,“ dodal sedmadvacetiletý Michal Jarůněk.