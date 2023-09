Za specialistu na pokutové kopy se ale nepovažuje, i když jich ve své kariéře pochytal dost. „Abych řekl pravdu, tak za specialistu se nepovažuji. Ale asi na ně mám čich. V Pardubicích jsme to trénovali, pár jsem jich chytil. Naposledy asi v letní přípravě. Teď jsem si věřil,“ podotkl odchovanec Uhlířských Janovic, jehož bratrem je útočník Tomáš, který hrál minulé sezony v Hlízově a nyní nastupuje doma v Uhlířských Janovicích v I.B třídě. A zajímavostí je fakt, že právě Tomáš Vyhnánek byl Osobností Deníku minulý týden.

David Vyhnánek čelil úspěšně pokutovému kopu, to ale nebyla zdaleka jediná situace, která zaváněla gólem. „Nejhorší byla asi hlavička Kacafírka z malého vápna. A pět minut před koncem únik, kdy na mě šel hostující hráč sám, snažil se mě lobnout, ale já jsem zůstal stát a on mě trefil,“ popsal své důležité zákroky brankář Čáslavi. „Zápas mohl skončit klidně divokým výsledkem 8:5, šancí měly oba týmy více než dost. Ale jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ přidal.

Na začátku utkání mu ale asi moc dobře po těle nebylo. Inkasoval už po dvaceti vteřinách. A to musí sebevědomí gólmana poznamenat. „Nezačínalo se mi chytat dobře,“ přiznal Vyhnánek. „Tohle nás ale sráží pořád. Na něco se připravujeme a stejně z toho dostaneme branku. Když dostanete gól za dvacet vteřin, tak to nejde tak lehce. Ale na druhou stranu jsme měli celý zápas před sebou. Už do půle jsme to otočili a pak přidali třetí branku,“ vyprávěl Vyhnánek, který neměl nikdy ve své kariéře žádný vzor. „Spíše jsem si bral něco z více gólmanů. Snažil jsem se odkoukat od každého něco,“ řekla čáslavská jednička mezi tyčemi, která nastupuje s číslem dvacet devět.

Fotbal je jeho koníček a nyní se stal také jeho povoláním. Pracuje na plný úvazek jako trenér brankářů v pardubické Akademii. „Živím se tím, co mě baví,“ usmál se fanoušek pražské Slavie, jemuž tento klub přirostl k srdci od malička. „To mám po dědovi a tátovi. Jen brácha fandí Spartě,“ práskl na sourozence David Vyhnánek.