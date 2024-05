Divizní Čáslav držela Turnov na distanc, nakonec se jí podařilo alespoň jednou rozvlnit síť. „Bylo to po jedné z mála standardních situací, kterou jsme měli. Ke mě propadl balon a jen jsem chtěl trefit bránu. A pomohlo nám to k vítězství,“ popsal jediný gól utkání jeho autor.

Útočníci mu prý jeho slávu po zápase nezáviděli. „To určitě ne, to vůbec. Je jedno, kdo góly dává. Každý gól i každý bod je pro nás nesmírně důležitý. Takže je fakt jedno, kdo se do brány trefí," podotkl Vencl.

Pro čáslavské fotbalisty je jarní část sezony náročná po všech stránkách. V každém utkání potřebují pokud možno vyhrávat. „Je to přesně tak, je to hodně náročné. Před sebou máme stále štaci, kterou chceme zvládnout. Dobře trénujeme a musíme udělat všechno proto, abychom se zachránili. Abychom si řekli po sezoně, že jsme do toho dali všechno,“ uvedl stoper čáslavského týmu.

Čáslavi se v poslední době daří, získává body a to je důležité. Frustrující pak může být fakt, že je v tabulce stále předposlední. Vencl to tak ale nevnímá. „Na tabulku samozřejmě koukáme. Kdo říká, že na tabulku nekouká, tak lže. Pohled na ni je lepší, po podzimu měl tým desetibodovou ztrátu na sestupové pozice. Teď jsou to jen dva body. A to je pro nás povzbuzující. Ještě máme čtyři zápasy, budeme bojovat do konce,“ burcuje svůj tým kapitán mužstva.

Právě role kapitána mu nijak nesvazuje nohy a ani necítí zvýšenou zodpovědnost. „Tak to není. Přicházel jsem s dalšími hráči, kteří jsou také zkušení. Peter Mráz je zraněný a trenér ukázal na mě. Ale větší zodpovědnost necítím,“ uvedl fotbalista Čáslavi.

Mužstvu chybí zranění Mráz, Turyna nebo Kučera. To jsou citelné ztráty, přesto čáslavský celek důležitý souboj zvládl. „Samozřejmě, že tohle je pozitivní. Někteří kluci mají zdravotní potíže, takže zaskočili jiní a zvládli to dobře. Zkušení borci nám sice chybí, ale další hráči to zvládli. Je to tak, jak to má být,“ dodal Ondřej Vencl.