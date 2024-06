Dva góly ho samozřejmě potěšily, větší radost měl ale z týmového úspěchu, tedy zisku všech tří bodů. „Spokojenost. Chtěli jsme tři body a to se povedlo. Body stále nutně potřebujeme. V Býchorech jsme to čekali těžší, neboť i naše výkony jsou takové všelijaké,“ přiznal Petr Váňa.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský zoom_in Petr Váňa (v bílém) Tomu se v jarní části střelecky daří, zaznamenal už několik přesných tref. „Sám jsem z toho překvapený,“ usmál se šestatřicetiletý borec. Podzim jsem měl špatný, ale posledních pár zápasů mi to tam napadalo. Takže mohu být spokojený,“ přidal.

Vzhledem k velkému počtu padajících týmů nemají Paběnice ještě vyhráno. „Jsme blízko, ale i daleko,“ uvědomuje si administrativní pracovník. „Hodně důležité bude utkání teď doma s Vykání. Možná rozhodující. Pokud uspějeme, budeme na devadesát procent zachráněni. Ale uvidíme, jak se vyvinou další zápasy. Když vyhrajeme, měli bychom třicet osm bodů. A s tím spadnout by bylo hodně smutné,“ je si jistý paběnický fotbalista.

S fotbalem začínal v Čáslavi, kde také bydlí a kde strávil celou svoji kariéru, než se před šesti lety přesunul do Paběnic. V Čáslavi také ochutnal druhou ligu. „Bylo to ale jen asi ve dvou nebo třech zápasech, kdy se sestupovalo,“ řekl skromně. Za svůj největší sportovní úspěch ale považuje třetí místo v nejvyšší futsalové soutěži s týmem Benago Zruč nad Sázavou a druhé místo v poháru.

Paběnické mužstvo sází především na soudržnost, týmovost, kamarádství. „To je naše hlavní síla. Kolektiv. Hodně držíme spolu, bojujeme jeden za druhého. Síla kolektivu je u nás velká,“ podotkl muž, který řadí mezi své záliby hlavně sporty, především fotbal a lyžování.

A co považuje za svoji nejsilnější stránku? „Myslím, že si dokážu dobře najít prostor na šanci. Já už toho moc nenaběhám, musí za mě pracovat jiní. Takže asi výběr místa, takový chodící Messi,“ zasmál se podhrotový hráč.

Jeho i celý tým připravuje jako hrající trenér extraligoví hokejista Liberce Jaroslav Vlach. Na tom ale není podle Váni nic zvláštního. „Není to nějak specifické. Jediné, co je na tom zajímavé, je to, že je to profesionální sportovec, takže všechno musí být kvalitní. Už rozcvička musí vypadat. Třeba takové rozcvičky má málokterý tým, to není jako v okrese. Jsou to věci, jaké jsem zažil v Čáslavi,“ dodal paběnický fotbalista Petr Váňa.