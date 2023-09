Na svém kontě má v této sezoně Tomáš Kopp už sedm přesných zásahů a to je více než dobrý počin. „Zatím jsem s tím spokojený. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ přeje si čtyřiadvacetiletý ofenzivní hráč, který musel zalovit hodně hluboko v paměti, kdy se mu podobný kousek povedl naposledy. „Už je to hodně dlouho, myslím, že někdy v dorostu,“ uvedl odchovanec Uhlířských Janovic, který strávil několik sezon v Čáslavi a domů se vrátil letos v lednu.