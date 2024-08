Sám brankář potvrdil, že se mezi třemi tyčemi rozhodně nenudil. „Docela jsem si zachytal. Stejně jako minulý týden,“ usmál se Tomáš Výborný. „Já spíš ale hodnotím týmový výkon než můj. Na to, v jaké jsme hráli sestavě, jsme uhráli skvělé vítězství. Jsme rádi za tři body, po třetí brance vypukla naše euforie. Bylo to především týmové vítězství,“ řekl k vítěznému utkání gólman.

Pochvaly přicházely ze všech stran. „Už když jsme odcházeli ze hřiště, tak mě pochválili fanoušci. Podle mě jsem tolik zákroků jako minulý týden neměl, ale kluci říkali, že jich bylo hodně. Chtěli jsme do zápasu dobře vstoupit, ale dvacet minut jsme byli jinde než na fotbale. Nejdříve to vypadalo, že dostaneme osm gólů. Pak se to ale srovnalo,“ těšilo paběnického gólmana.

Těžkých a důležitých zákroků musel předvést hned několik. „Soupeř se dostával za naši obranu po stranách. Dvakrát se nám tam dostali středem a jednou šli na mě sami. Vyrazil jsem to na roh, to byl asi nejdůležitější zákrok. A pak jsem tam měl ještě jeden podobný zákrok, kdy hosté už slavili gól,“ popsal své lapené šance fanoušek Sparty Praha.

Své první fotbalové krůčky dělal v Čáslavi, kde vydržel a chytal i za dospělé. „To jsem ale dělal spíš dvojku zkušenějším brankářům. Vydržel jsem tam do dvaadvaceti let. Pak jsem hrál I.A třídu za Polepy, kde byli výborní fotbalisté, ale hlavně výborná parta. A ještě jsem si odskočil do Radimi také do I.A třídy,“ uvedl civilním povoláním policista.

Pak ale na nějakou dobu přestal s fotbalem úplně, vydržel bez něj tři roky. „Bylo to kvůli práci, dělal jsem na směny. Pak jsem obnovil kariéru a šel jsem do Paběnic, kde bylo více kluků, se kterými jsem hrál v Čáslavi,“ prozradil muž, který už dávno neřeší nějaké nabídky z jiných klubů. Když jsem chytal po mé pauze asi druhou sezonu, tak se kluby ozývaly. Já jsem všechno odmítal a teď už nabídky nechodí. Stejně by to bylo zbytečné, v Paběnicích máme výbornou partu,“ usmál se dvaatřicetiletý Tomáš Výborný, mezi jehož záliby patří turistika, sport, rád si vyrazí do hor a nebo shlédne nějaký film nebo seriál.