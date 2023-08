Na své podobné střelecké představení jako bylo to proti Ratajům si Vyhnánek vzpomněl okamžitě. „Bylo to před dvěma roky, v dresu Hlízova v I.A třídě jsem dal pět gólů. Bylo to Rejšicím a vyhráli jsme hodně vysokým rozdílem,“ uvedl pětadvacetiletý fotbalista Uhlířských Janovic.

Za tři branky bude muset také sáhnout do peněženky. „Očekávám, že budu muset kluky pozvat alespoň na panáka,“ usmál se Vyhnánek.

Zápas třetí třídy ale nebyl podle jeho slov od samého začátku jasnou záležitostí. „Tak jasné to určitě nebylo. V poločase byl stav bezbrankový, ani jeden tým neměl žádnou šanci, my jsme ani jednou nevystřelili na bránu. První gól po přestávce nás ale uklidnil a pak jsme trefili všechno,“ podotkl autor hattricku.

A jeden gól dal za áčko proti Jevanům na jejich hřišti. „Jenže tam mě mrzí to, že jsem měl dát ještě minimálně jeden gól. Měl jsem dobrou příležitost. Dosáhli jsme na bod, ale měli jsme vyhrát,“ zalitoval hráč Uhlířů.

Okres: Šlágr úvodního kola patřil Suchdolu, vyhrávaly jen domácí celky

Jeho tým zachránil bod v poslední minutě, utkání v Jevanech skončilo divokou remízou 4:4. „Soupeř na nás vletěl a my jsme čekali, že budou nakopávat dlouhé balony. To se také stalo a brzy jsme prohrávali. Za stavu jedna nula jsme měli kopat jasnou penaltu, ale tu rozhodčí nenařídil a my se sesypali a měli jsme nervy. V osmnácté minutě jsme prohrávali o tři branky. Jenže do poločasu jsme dvěma góly snížili a to nám dalo klid do druhé půle,“ pitval remízové utkání střelec jedné branky Uhlířských Janovic.

Před touto sezonou se Vyhnánek vrátil z Hlízova, kde strávil necelé dvě sezony. „Vzpomínám na to moc rád. V Hlízově je výborná parta, kluci mě přijali do kabiny a do týmu mě chtěl trenér David Linhart. Jsem rád, že jsem si tam mohl zahrát,“ řekl útočník. Proč se tedy rozhodl k návratu domů? „Oslovili mě tady trenéři a také kluci chtěli, abych se vrátil. Také jsem sám cítil, že se mám vrátit. V Janovicích je fantastická parta, známe se od dorostu,“ dodal Tomáš Vyhnánek.