Paběnice vedly v poločase na hřišti Jíkve 4:1, nakonec zachraňovaly bod. Dva parádní góly dal právě Koloušek. „S góly jsem spokojený, zatím mě to baví. Ale ty góly byly spíš náhoda. Někdy se to tak povede, že se člověk trefí,“ culil se fotbalista, který má ligový titul se Spartou a také s Libercem, který táhl především on spolu se Štajnerem. Pro Slovan to byl historicky první titul.

Paběnice sehrály divoký zápas, takové se nehrají každý týden. Koloušek si ale vzpomněl na podobný a není z tak dávné doby. „Je to celkem nedávno. S Červenými Janovicemi jsme vedli v Malešově tři nula a pak jsme nakonec prohráli. To bylo to samé. Ale musím uznat, že Jíkev má dobrý mančaft,“ upozornil bývalý ligový fotbalista, jenž působil také v zahraničí. S italskou Salernitanou postoupil do nejvyšší soutěže.

U nováčka krajské I.B třídy je krátce odehrál teprve druhý zápas. „Ale hraje se mi tady dobře. Stejně jako v Červených Janovicích. Je to podobné. Rivalita je mezi těmito kluby jasná, ale v mém věku už to neřeším. Do Paběnic jsem šel kvůli Jardovi Vlachovi, Janovice už pro mě byly trochu z ruky,“ přidal Koloušek.

OKRES: Špačkovi ze Záboří se nelíbila penalta, která v Tupadlech rozhodla

V letním období také koketoval s týmem Krchleb hrajícím okresní přebor na Nymbursku. „Byl jsem si s nimi kopnout, ale pak už jsme si nevolali. Jel jsem na dovolenou a už jsem to neřešil. Chodil jsem si zahrát se Sigim (Horst Siegl) a za gardu Sparty. Takže jsem na nic netlačil. Zahraji si pár zápasů za Paběnice, proběhnu se a budu v kabině s mladými kluky, což je také fajn,“ má jasno muž, který má na kontě také pět reprezentačních startů.

Za Jíkev hrají rovněž bývalí ligoví fotbalisté – Mikolanda (na utkání nebyl), Klimpl a Poláček. „Chvíli jsme si povídali. Překvapilo mě, že Klimpl hrál v útoku, vždycky nastupoval jako stoper. Jíkev měla ale i další dobré kluky. Kopat umí, v první půli nás asi podcenili. Pak na nás vlétli a měli jsme to už složité,“ přiznal sedmatřicetiletý borec.

A jak dlouho chce ještě hrát? „Dokud mě to bude bavit. A nebudu se cítit trapně. Tak jako v posledním zápase za Červené Janovice proti Suchdolu v poháru. Tam to bylo špatné,“ zavzpomínal Václav Koloušek.