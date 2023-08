„Podržel nás Vavřina v bráně, který chytal výborně,“ chválil hlízovského gólmana v pozápasovém hodnocení trenér David Linhart. A měl pravdu. Ošemetné situace vyřešil všechny, až na jednu. Dvě minuty před koncem hosté vyrovnali. Všechny body nakonec ale zůstaly v Hlízově. „Kdybych do poslední chvíle nevěřil, že vyhrajeme, tak by to bylo špatné,“ usmál se Vladimír Vavřina. „Hráli jsme v deseti a byli jsme lepší. Pak dostal červenou kartu i hráč soupeře a já jsem doufal, že tam něco spadne. Remíza by mě mrzela,“ přidal.

Pochvalu nedostal jen od trenéra, ale také od spoluhráčů. „Kluci říkali, že jsem tým podržel. Využil jsem svých zkušeností v potřebných situacích. Cítil jsem se v zápase dobře, věřil jsem, že by to mohlo jít. Snad jsem byl klukům nápomocný,“ přidal Vavřina.

Situací, které musel řešit, bylo v zápase s Nymburkem hned několik. „Asi nejhorší pro mě byla střela do středu brány. Byla to střela zpoza obránce a reflexivním zákrokem jsem ji zneškodnil. Ta mě ohrozila asi nejvíc. A pak ještě šance, kdy na mě šel hráč sám a to jsem chytil kolenem. To byly nejtěžší okamžiky,“ popsal své nejdůležitější zákroky hlízovský gólman.

Ten má za sebou štace v Kutné Hoře, Malešově, Zbraslavicích, Klukách. Kde se mu líbilo nejvíce? „Fotbalově jsem vyrůstal v Kutné Hoře, ta mě poznamenala nejvíc. Poznal jsem tam spoustu kamarádů, s některými hraji nyní v Hlízově. Parta je v Hlízově výborná, takže i Hlízov je pro mě srdcovka,“ řekl pětatřicetiletý urostlý brankář.

Vavřina má zajímavé povolání. „Zabýváme se výrobou ultralehkých letadel. Je to otcův koníček, díky tomu jsem k tomu čuchnul. Věnujeme se tomu. Já se starám o výrobu,“ podotkl hlízovský borec.

První dvě kola krajské I.A třídy naznačila, že by soutěž mohla být hodně vyrovnaná. A jaké jsou ambice Hlízova? Myslím, že v prvním kole jsme podcenili sílu béčka Kosmonos. Snad jsme se do dalších zápasů poučili. S Polabanem to byl šťastný zápas. Takže uvidíme, jak nám to v sezoně půjde,“ dodal Vladimír Vavřina.