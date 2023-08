Volenec se v novém působišti uvedl parádně, dal jeden ze tří gólů svého týmu. „Spokojenost. Byl to těžký zápas. Zvládli jsme ho dobře a bonus byl to, že jsem dal gól. Takže to bylo super,“ radoval se čtyřiatřicetiletý fotbalista Slavoje Vrdy.

Jako nováček mají za sebou Vrdy náramný start do sezony. Vyhrát okresní derby je vždy hodně příjemné. „Bylo to náročné utkání po fyzické stránce, bylo dusno. Ale podali jsme docela dobrý výkon. Hlavně ve druhém poločase jsme byli lepším týmem a nakonec jsme vyhráli,“ těšilo Volence, který popsal svoji trefu. „Seběhlo se to rychle. Kolem půlky byl faul na našeho hráče, rozhodčí citlivě nechal ve hře pokračovat. Přebral jsem si míč, obešel dva hráče a šel jsem sám na brankáře. Byla to tak trochu moje akce, docela se mi povedla,“ culil se nováček ve vrdském dresu.

Ten zatím nemusel za gól platit, ale nějaká částka do hráčské kasy jej zřejmě nemine. „Čeká mě to, až budeme mít zápisné. Něco na mě chystají, už mi to pokladník hlásil,“ smál se Volenec.

V minulé sezoně nastupoval za Církvice v okresním přeboru, teď skočil o dvě patra výš. „Slibuji si od toho to, že jdu hrát vyšší soutěž a že si zahraji lepší fotbal. Že si zahraji s kvalitnějšími fotbalisty a že se mi bude dařit a pomohu týmu. Věřím, že nám to bude šlapat a něco předvedeme,“ věří fotbalista.

A jaké jsou ambice týmu na startu nového ročníku? „Co jsem vyslechl, tak bychom chtěli hrát v klidném středu tabulky. Nebo ještě lépe jako každý jiný tým nahoře. Hlavně nehrát někde vzadu a strachovat se o setrvání v soutěži. Musíme se na začátku rychle rozkoukat a pak se uvidí,“ dodal Martin Volenec.