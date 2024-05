Čáslavské mužstvo dokázalo vyhrát počtvrté z posledních pěti zápasů, to je skvělá jízda. „Je to příjemné. Každopádně ještě není ani zdaleka nic zvládnutého. Musíme ještě tvrdě pracovat na naší hře a pořád se zlepšovat,“ má jasno šikovný a běhavý středopolař, jehož tým bojuje o setrvání v soutěži.

I.B třída: Totální kolaps Paběnic. Za dvě minuty dostaly tři branky

Junek načal utkání s Velkými Hamry gólově. Jeho trefa byla parádní. A hned věděl, kam chce míč poslat. „Umístil jsem to přesně tam, kam jsem chtěl. Viděl jsem volný prostor mezi stopery a naběhl do něj. Daniel Turyna mě našel parádní přihrávkou a já z vápna zakončoval,“ popsal svoji trefu jednadvacetiletý fotbalista.

Úvodní gól mužstvo nakopl a v prvním poločase Čáslav dominovala. V poločase vedla tři nula. „První poločas se nám velmi povedl. Dobře jsme napadali a soupeř s tím měl velké problémy. Bylo to fyzicky velmi náročné, ale tvrdá práce se nám vrátila v podobě tří gólů,“ podotkl hráč Čáslavi, kde s fotbalem začínal a kam se vrátil po několika letech z působení v Hradci Králové.

Čáslavský fotbalista Vratislav Junek (druhý zleva)Zdroj: Deník/Vladimír MalinovskýVe druhém poločase dostali domácí rychlé dvě branky a ze zápasu bylo ohromné drama. „Druhý poločas pro nás začal velmi nepříznivě. Soupeř změnil rozestavení a my s tím měli velké problémy. Trenér nás upozorňoval, že zdaleka není zápas ještě rozhodnutý, a že se máme pořád koncentrovat. Bohužel jsme dostali rychlé dvě branky, soupeř ožil a my měli problémy. Prvních deset minut druhého poločasu bylo jak z hororu. Naštěstí jsme ale výsledek udrželi a o to je toto vítězství cennější,“ oddechl si čáslavský mladíček.

Jenže body sbírají i mužstva postavená v tabulce těsně nad čáslavským týmem. To je pro mužstvo psychicky náročné. „Určitě nás to dostává pod nějaký tlak. Nicméně my se musíme soustředit na náš fotbal a na naši hru. Máme vše ve svých rukách,“ je přesvědčený Junek.

Jasný první poločas, pak předlouhé čekání na závěrečný hvizd. Čáslav má tři body

A čím se dokážete odreagovat právě od fotbalového stresu? „Rád jezdím na motorce, to je pro mě asi největší odreagování. Tam vždy vypnu a na fotbal nemyslím. Jinak ještě rád trávím čas s kamarády,“ přidal fotbalista a čerstvá Osobnost Deníku.

Když se vracel z Hradce Králové, říkal v rozhovoru, že je nezaměstnaný a že dokončil Obchodní akademii. Jak je na tom v tomto ohledu? „Momentálně studuji na Univerzitě v Hradci Králové na Pedagogické fakultě a občas chodím na brigádu, abych měl nějaké peníze,“ usmál se čáslavský fotbalista Vratislav Junek.