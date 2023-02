Konec Kacafírka neznamená konec Červeným Janovicím. Novým hrajícím trenérem mužstva se stal bývalý reprezentant Martin Jiránek. „Vyšlo to tak, že je to prý nejlepší varianta po odchodu Štěpána. Nic moc se ale nezmění, bude to pořád skoro stejné. Jako kdyby tady pokračoval Káca,“ uvedl Jiránek, který nastupoval za české kluby Bohemians, Liberec nebo Duklu Praha.

Odchod Štěpána Kacafírka, autora dvaatřiceti podzimních gólů, bude pro ambiciózní tým hrající okresní přebor pochopitelně velkou ztrátou. Kanonýr zamířil do třetiligového Benešova, kde bude s týmem bojovat o záchranu v soutěži. A jeho bývalý klub z Červených Janovic chce dále usilovat o postup do krajské I.B třídy.

Přestup Kacafírka je ale zatím jediný tutový odchod. „Je to pro nás samozřejmě velká ztráta. Ale zase je to jen jeden hráč. Je potřeba ho nahradit, musíme to nějak vymyslet. Můžeme třeba vyhrávat jedna nula. Hlavně musíme zvládat zápasy, které potřebujeme,“ uvedl Jiránek, mistr Evropy do jednadvaceti let a jednatřicetinásobný český reprezentant.

Samozřejmě ztráta kanonýra je velice citlivá, nicméně další borci na odchodu nejsou. „Zatím odešel jen Štěpán Kacafírek. My se snažíme v okolí hledat kluky, které bychom přivedli. Uvidíme, co se povede,“ má jasno nový kouč druhého celku tabulky v polovině sezony, který ztrácí na vedoucí Paběnice jen tři body.

Zájem o některé borce Janovic byl v jiných klubech. „Vím, že někteří kluci nějaké možnosti měli, ale nevím, jak byly tyto nabídky konkrétní,“ přidal Jiránek.

Velice nahlas se mluvilo například o odchodu čtyřiadvacetiletého Davida Nováka, který zásoboval spoluhráče gólovými přihrávkami, navíc sám skóroval třináctkrát. Díky tomu je spolu s paběnickým Špičákem se třinácti zásahy druhým nejlepším střelcem soutěže. „Tady na Kutnohorsku je to horké téma. Nějaké nabídky jsem měl, ale zůstávám v Janovicích, protože se mi tady líbí,“ zůstal červenojanovickým barvám věrný Novák.

Kromě Jiránka jsou v klubu stále vedeni další exligisté – Řepka, Koloušek, Bednář nebo gólman Boháč. Prvně jmenovaný skončil na začátku podzimu poté, co byl vyloučený a odpykal si čtyřzápasový distanc. Brankář Boháč nenastoupil ani jednou, Bednář pracuje v Příbrami, takže jeho start za Červené Janovice je téměř vyloučený. Zůstává tak jen Václav Koloušek, jenž nastřílel na podzim devět branek. „S Kolouškem počítáme, zatím je naším hráčem,“ hlesl kouč týmu.

Mužstvo nového trenéra Jiránka už přípravu zahájilo, zúčastní se turnaje v Havlíčkově Brodě. „Tam budeme mít každý týden zápas až do začátku mistrovské soutěže. A utkáme se s kvalitními soupeři,“ pochvaluje si Jiránek.

Předsezonní cíl byl jednoznačný: projet okresní přebor a poskočit o další patro výše. A na tom se podle slov Martina Jiránka nic nemění. „Cíl je nadále stejný. Chceme okresní přebor vykopat, krajská soutěž se v Janovicích ještě nehrála. Jdeme stále za tímto cílem,“ přiznal třiačtyřicetiletý bývalý ligový fotbalista, který má za sebou bohatou kariéru a vyzkoušel si také ruskou a anglickou nejvyšší soutěž, s italskou Regginou vykopal postup ze druhé ligy do Série A.