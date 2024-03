Paběnice tužily partu i s fanoušky, jednodenní soustředění se jim loni osvědčilo

Dvacet bodů a šestý flek. To je vizitka fotbalistů Paběnic, nováčka krajské I.B třídy v polovině sezony. Jenže ani to nemusí mužstvu zaručit klidné jaro, neboť jedenáctá Ostrá má šestnáct bodů a kvůli snížení počtu skupiny bude padat třeba pět týmů. Jarní část sezony slibuje drama do posledního kola a Pěběnice na to chtějí být přichystané. I s lehce pozměněným kádrem.

Nováček soutěže získal do svého kádru nové hráče a navíc se uzdravil Martin Výborný. To jsou změny, které hrajícího trenéra Jaroslava Vlacha hodně těší. „Do týmu přišli zatím dva noví hráči - Martin Jenčík z Nových Dvorů a Martin Carda z FK Červené Pečky. Zatím vypadají oba velmi dobře,“ pochvaluje si nové akvizice kouč Paběnic, mimo jiné hokejista extraligového Liberce. „Dále jsem rád, že se k nám postupně připojil Martin Výborný po operaci kolene a pokud mu vydrží zdraví, tak pro nás bude také velká posila,“ přidal Vlach. Kádr pak opustil jediný borec. „Naopak z týmu odešel Raman Metluhko, který se vrátil do Malína,“ uvedl kouč Paběnic. Přípravu tým zahájil už 18. ledna. „Trénujeme zatím na uměle trávě v Čáslavi. Teďka už bychom chtěli přejít na přírodní trávník,“ usmál se Vlach. Kacafírek praštil s fotbalem. Vůbec mi nechybí, říká čtyřiatřicetiletý kanonýr Jeho družina sází především na dobrou partu, takže utužování kolektivu patří do zimní přípravy. „Máme takové jednodenní soustředění, které se nám osvědčilo už minuly rok, kdy ráno odjedeme autobusem směr Liberec, kde odehrajeme dvě utkání za sebou dvakrát třicet minut, prostřídáme všechny hráče a po zápasech jedeme vždy posedět do hospůdky, kde posílíme i partu tím, že s námi jedou i naši fanoušci. Je to velmi dobrá akce, abychom se rádi scházeli,“ zasmál se paběnický kormidelník. Ani příprava není podle slov trenéra zrovna dvakrát náročná. „Naplní přípravy je hlavně se hýbat. Nebudu říkat, jak nabíráme fyzickou kondici, protože bych lhal. Je to hlavně o tom se sejít v nějakém počtu na trénink, zaběhat si, mít míč u nohy, vidět se s klukama a zasmát se,“ prozradil zajímavý přístup k „náročnému“ drilu kouč. Paběnice měly v plánu čtyři utkání. S rezervou Čáslavi vyhrály 3:1, na soustředění v Liberci se potkaly s účastníkem krajského přeboru Rapid Liberec a soupeře porazily 4:1. A s účastníkem I.B třídy Novou Vsí prohrály 2:3. Generálku sehrály na hřišti v Nových Dvorech proti domácímu týmu a v zápase prohrály 0:4.

