Čáslav /FOTOGALERIE/ - Čáslavští mladší dorostenci hostili v dalším kole dorostenecké divize Nový Bydžov. Domácí fotbalisté zvítězit nedokázali.

Domácí hráči nastoupili k utkání s druhým Bydžovem až příliš sebevědomě. „Kluci byli namlsaní z tří po sobě jdoucích vítězství a zřejmě to někteří nezvládli v hlavě,“ neskrýval zklamání trenér Jiří Parachin a navázal: „Přitom se soupeřem se určitě nechalo hrát, i když byl druhý v tabulce, žádný excelentní výkon u nás nepředvedl. Jenže my jsme nedokázali navázat na vynikající zápas s Jabloncem. V minulém kole hráči vyčerpáním po zápase sotva chodili, dnes se vydat nedokázali. Zejména někteří zřejmě lítali v oblacích.“ Pravdou je, že Veselý odehrál pětadvacet minut za starší dorost, Goliaš s Kalányosem do utkání také zasáhli a Horyna byl připraven na lavici. „To by ale na hráčích nemělo zanechat stopy. Honza Veselý sice hrál delší časový úsek, ale on utkání zvládl. Spíš nám chybí konkurence, při absencích Ryšána, Mlynky, P. Hejného, Málka mají kluci místo téměř jisté a to není dobře.“

Samotný průběh utkání přinesl mírný tlak hostí, velmi dobrý výkon gólmana Martina Výborného a jen málo šancí domácích. „Hosté byli mírně lepší, ale hrát se s nimi nechalo. Několikrát nás podržel Výborný, my jsme se svými šancemi naložili špatně. Klukům prohra srazila hřebínek a doufám, že se v utkání v Hradci Králové vrátí k tomu co je zdobilo v minulých kolech – bojovnému, týmovému výkonu,“ uzavřel své hodnocení Parachin.

Ml. Dorost Čáslav – Nový Bydžov 1:2 (0:0)

Branka Čáslavi: 78. Pazderka. Čáslav: M. Výborný – Doležal, Rolenec, Veselý, Pipek – Čerimi, Goliaš, Brunclík, Zoufalý – Horyna, Kalányos. Střídali Jurka, Pazderka a Beran.

Zdroj: Václav Vondra