Kutnohorsko – Tři fotbalové týmy z Kutnohorska už mají po víkendu jasno a mohly slavit postup do vyšší soutěže. III. třídu vyhrály s předstihem Rataje nad Sázavou. Postup ze IV. tříd si zajistily Bratčice a Zbraslavice B. Ne všechny týmy ale mají jasno, zda půjdou do vyšší soutěže.

Vrdy B - Bratčice 2:2. 17.10.2010 | Foto: DENÍK/ Martin Vaněk

Rataje neví, zda postoupí

Fotbalisté Rataj spadli v roce 2008 po 23 letech z okresního přeboru. Po osmém místě a pátém místě si letos z první pozice zajistili návrat mezi okresní elitu. „Rozhodujeme se, zda postoupíme. S tímto přístupem hráčů se mi do okresního přeboru nechce, i když vím, že bychom hráli slušnou roli. Na druhou stranu vím, že takový přístup má spousta týmů i v okresním přeboru,“ říkal trenér čerstvých mistrů III. třídy Jaroslav Novotný.

Rataje tak ani pořádně postup neoslavily. „Vždyť ta soutěž nemá úroveň,“ dodal Novotný.

Trenérovi leží v žaludku, že hráči na zápasy „kašlou“: „Když jsme hráli okresní přebor, tak jsme vynechali jen díky zranění. Dnes hráči za sezonu odehrají třeba jen dvacet zápasů. Někdy mi chybělo i pět hráčů a to je pak úplně jiný kádr. Mám v týmu třeba policisty nebo vojáky a oni si služby měnit nechtějí.“

Pokud by však Rataje doplnily kádr, do okresního přeboru by šly, záleží ale na jednáních s okolními kluby. „Jednáme se Sázavou a Uhlířskými Janovicemi, jestli by nám neuvolnili nějaké mladé hráče, takzvaně na výchovu,“ řekl Jaroslav Novotný a dodal: „Jasno o naší budoucnosti budeme mít ještě před posledním kolem.“

Bratčice: První oslava už ve Vlkanči

Za to v Bratčicích si postup do III. třídy užili. Vrací se tam po 16 letech! Mezitím byly Bratčice dvakrát druhé (03/04, 04/05) a dvakrát třetí (loni). „Jsem strašně rád, že se nám to povedla tři kola před koncem. Spadl z nás tlak a splnili jsme předsezónní cíl,“ oddychl si bratčický trenér Jaroslav Doležal a poděkoval: „Klukům bych chtěl poděkovat, protože k tomu přistupovali zodpovědně a scházeli se v hojném počtu.“

„První oslava proběhla už ve Vlkanči, kde to bylo hodně vydřené,“ vracel se k víkendovému zápasu Doležal, „Poslední krok je vždy nejtěžší. Do 70. minuty jsme tam prohrávali 0:1, ale kluci to vybojovali, ukázali sílu mančaftu a zápas otočili.“

Trenér Doležal má velkou trpělivost. Tým trénuje dlouho a teprve letos se mu povedlo postoupit! „U mužstva jsem už dvanáct let,“ upřesnil a nastínil ambice pro příští rok: „Chceme to okouknout a byl bych rád, kdybychom hráli v horní části tabulky.“

Postup by nemohl být bez důležitých opor týmu. „Ze Zbýšova přišel v zimě Petr Dostál do brány, aby nahradil zraněného Vaňka. Jsem rád, že tady hrál středopolař Radek Prášek. Obranu držel Zdeněk Novotný a v útoku byla naše největší síla – Aleš Šulc a Milan Urválek,“ vyjmenoval Doležal.

Ve Zbraslavicích bude záležet na áčku

Dalším postupujícím ze IV. třídy jsou Zbraslavice B. Ty už jednou postoupily do II. třídy, ale postup za výhru v sezoně 2007/2008 přenechaly AFK Kácov. Ani nyní se neví, zda půjdou nahoru. „Ještě jsme to vůbec neřešili,“ řekl na rovinu předseda zbraslavické kopané Lubomír Tvrdík, „Záleží na tom, jak dopadne sezona áčku, a pak se uvidí, jestli necháme jít béčko do III. třídy.“