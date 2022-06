První branku utkání vstřelil Jindřich Faktor (40.), který střídal zraněného Tomáše Lukiče. Kolmicí na ní založil Melichar, jehož pas poslal přízemním centrem před bránu Prusek. Střelec pak mířil do odkryté svatyně. "Trošku jsem se bál, že to nedám. Naštěstí to dobře dopadlo a za výhru jsem moc rád," usmíval se autor vítězného gólu a prozradil všeobecné přání hřebečské kabiny. Pohárový primát je poslal do letního předkola Mol Cupu, v kterém by moc rádi narazili na sousedy z třetiligové Hostouně.

Konečnou podobu výsledku dal v 51. minutě Tomáš Jablonský, který přízemní ránou poslal balon z 20 m přesně k levé tyči gólmana Marka Štiky, jenž mu v první části lapil dvě tutovky. Až po inkasované druhé brance hosté přitlačili a mnoho nescházelo, aby vstřelili kontaktní gól. Dvakrát ji měl na noze Tomáš Souček. Nejprve jeho křížná rána skončila na zadní tyči a posléze opět z úhlu donutil k výtečnému zákroku gólmana Petra Kabeleho.

"Mrzí mě to. Myslím, že kontaktní gól by udělal utkání zajímavé, protože soupeř byl ke konci trošku nervózní. Obával se, aby neinkasoval," mínil majitel slavného fotbalového jména. Trenér poražených Rudolf Kahle uznal fotbalovou kvalitu soupeře a zároveň litoval, že přijeli v okleštěné sestavě, tudíž musel improvizovat.

"Ale vstřelit gól jsme si zasloužili. Kluci dřeli i bez šesti hráčů základní sestavy," podotkl a přiznal, že teď je jejich hlavním cílem postup do krajského přeboru, kde by se opět potkali s Hřebčí, která se po převzetí poháru dočkala uznání i od fanoušků hostů. Vítězové také mají před sebou zajímavý cíl. Pokud skončí v krajském přeboru do třetího místa, odjede celý tým na dovolenou do Chorvatska. Prvenstvím v poháru splnili první podmínku.